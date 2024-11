Modifiche alla viabilità in occasione del derby del Valdarno

Modifiche alla viabilità cittadina in vista del derby che questo pomeriggio si giocherà allo stadio Fedini tra Sangiovannese e Montevarchi. E’ previsto il divieto di transito veicolare del tratto di strada prospiciente lo stadio Fedini e di sosta e transito in Via Bolzano e nel tratto che fiancheggia l’impianto sportivo per il concentramento delle forze dell’ordine. Sarà poi vietato parcheggiare in Piazza Matteotti, Piazza Dalla Chiesa, nel tratto centrale della piazza, Via Napoli, Piazza Bologna e Via Venezia. Dalle ore 11.30 alle ore 19 e comunque fino all’avvenuto deflusso dei dei tifosi ospiti. Altri divieti di transito riguarderanno la regionale 69 tra il Ponte Pertini e via dell’Innovazione, via Bolzano tra Piazza Casprini e la regionale 69 oltre ad altri divieti di sosta in tutta l’area che costeggia lo stadio. Tutte le auto impropriamente parcheggiate saranno rimosse con carro attrezzi. L’ordinanza è stata firmata dal comandante della polizia municipale di San Giovanni, all’obiettivo di poter agevolare più possibile il flusso di sportivi che vorranno raggiungere lo stadio.