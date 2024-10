Modifiche alla circolazione e alla sosta da lunedì

Arezzo, 25 ottobre 2024 – Lavori stradali con divieto di sosta con rimozione e senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso da lunedì 28 ottobre in orario 8,30 – 17,30.

Fino a giovedì 31 ottobre in località Fontiano in corrispondenza del civico 44/D per 20 metri, fino a sabato 2 novembre in via Carlo Pisacane tra i civici 87 e 89, in via Genova tra i civici 18/b e 22, a Rigutino sud tra i civici 27 e 31, in località Libbia tra i civici 12/b e 13, fino a lunedì 4 novembre in via Romana tra i civici 163 e 175.

Esteso fino a domenica 3 novembre il divieto per i pedoni di utilizzare i tratti di marciapiede a Ceciliano dall’intersezione con la S.R. 142 fino al civico 103 di località Casenuove e dal civico 65/C per una lunghezza di 20 metri. Orario 8,30 – 17,30.

Attenzione nell’adiacente carreggiata al civico 103 al divieto di sosta con rimozione e al restringimento della carreggiata mentre il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso è previsto lungo la strada per raggiungere il cimitero fino al civico 22 A, dai civici di Ceciliano 37, 53, 55, 65, 97 per 20 metri e dall’intersezione con via La Chianicella sempre per 20 metri.

Fino a venerdì 8 novembre, senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso dalle 8,30 alle 17,30 in via Simone Martini tra i civici 13 e 30 e chiusura al transito 24 ore su 24 del tratto compreso tra il civico 16 di Frassineto e villaggio Poggio Rosso dopo di che dalla settimana successiva la chiusura interesserà il prosieguo della strada fino al civico 26 di Poggio Ciliegio.

Fino a giovedì 14 novembre i pedoni non potranno utilizzare dalle 8 alle 17,30 il marciapiede di San Zeno strada B interno al parcheggio pubblico in un tratto delimitato da apposita segnaletica. Negli adiacenti stalli, escluso quello riservato ai disabili, scatta il divieto di sosta con rimozione.

Martedì 29 e mercoledì 30 ottobre sono in programma le celebrazioni del 70° anniversario dei reparti volo dei vigili del fuoco e del 150° anniversario dell’istituzione del corpo civico dei pompieri di Arezzo: dalle 7 e alle 14 del 29 e dalle 8 alle 13 del 30 è istituito il divieto di sosta con rimozione in viale Bruno Buozzi, in piazza Madonna del Conforto e in via Ricasoli. Dalle 9 alle 14 del 29 e dalle 8,30 alle 13 del 30 in via Ricasoli scatta anche il divieto di transito.

Dall’accesso video-controllato di via di San Clemente è consentito il solo traffico locale, in viale Bruno Buozzi è istituito il divieto di accesso a eccezione di chi si reca presso gli uffici della società Arezzo Multiservizi e dei residenti che all’altezza di via dei Palagi devono svoltarvi.

È sospesa la disciplina di ztl B nelle strade raggiungibili dal varco video-controllato di via Montetini. I veicoli in transito su piazza di Murello e via Sassoverde non potranno accedere a via Ricasoli.