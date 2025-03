Mezzo milione per avviare al lavoro i fragili

"Senza lasciare indietro nessuno". È questo l’obiettivo del progetto "Slin Valdichiana" (da qui l’acronimo) che ha appena ricevuto un finanziamento regionale di 550mila euro. A darne contezza ci pensa il Comune di Cortona come ente capofila. I progetti Slin sono il frutto della co-progettazione tra enti pubblici territoriali, istituzioni locali, Usl Toscana sud est e cooperazione sociale.

L’obiettivo di questa iniziativa è di migliorare l’occupabilità delle persone più fragili, in carico ai servizi sociosanitari territoriali, permettendo loro di avviarsi verso un percorso di inserimento lavorativo attraverso l’attivazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento da realizzarsi in realtà pubbliche e private.

"Il progetto - spiega l’assessore alle politiche sociali Lucia Lupetti - nasce dalla volontà dei soggetti che a vario titolo gestiscono, nel territorio della zona socio-sanitaria della Valdichiana Aretina, le infrastrutture istituzionali, i processi e i progetti finalizzati all’accompagnamento al lavoro dei soggetti fragili, di definire processi di governance e di gestione delle attività con l’obiettivo di massimizzare l’individuazione di opportunità per le persone prese in carico e ottimizzare la gestione degli interventi".

I destinatari delle misure di intervento sono le persone con disabilità; in carico ai servizi di salute mentale, persone con disturbi dello spettro autistico, ma anche detenuti ed ex detenuti, minori non accompagnati di età superiore a 16 anni, neomaggiorenni e diplomati che abbiano avuto un supporto relativo ai bisogni educativi speciali. Le azioni riguardano anche richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, persone vittime di violenza di genere o che si trovano in strutture di accoglienza o che siano state vittime di tratta. 100 le persone che nel territorio della zona distretto della Valdichiana aretina che sono stimate per essere prese in carico dal progetto che avrà durata di tre anni.

Le attività previste concernono la presa in carico, l’orientamento sulla base di una progettazione personalizzata al fine di attivare tirocini per scopi formativi o di laboratorio.

Le risorse derivano dal programma del Fondo sociale europeo "Priorità 3 Inclusione sociale Attività Pad 3.h.1. Inclusione attiva e miglioramento dell’occupabilità di persone in carico ai servizi sociosanitari territoriali – svantaggiati".

La.Lu.