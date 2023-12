Metodi Montessori. Oggi c’è l’incontro per genitori e insegnanti

CORTONA

"Montessori in cucina e nella vita pratica, un aiuto per lo sviluppo dell’autonomia del bambino".

È questo il titolo dell’incontro in programma oggi alle ore 11 al centro convegni sant’Agostino. Un appuntamento rivolto ad adulti, genitori e insegnanti del nido, della scuola dell’infanzia e della primaria. L’obiettivo della mattinata è quello di offrire una serie di consigli utili per la vita pratica in famiglia, indicazioni per favorire lo sviluppo dell’autonomia, delle abilità e delle competenze. A darli ci penserà Cristina Venturi, insegnante e formatrice, presidente dell’associazione Montessori Bologna. Prendendo spunto dal protagonista di un libro destinato a bimbi e genitori, "Il mio laboratorio Montessori", che si ispira alla vera storia di Noah, saranno fornite indicazioni e suggerimenti per accompagnare genitori e figli in un percorso multidisciplinare e multisensoriale. Partendo da questo incontro, gli insegnanti interessati potranno sviluppare progetti o attività di formazione metodologica montessoriana per il nido e per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Ulteriori sviluppi saranno possibili per genitori e per gli stessi bambini.

Gli studi di Montessori hanno rivoluzionato la pedagogia moderna tanto che, il percorso educativo iniziato nel 1907, si è diffuso in 60000 scuole in 140 Paesi del mondo con maggiore concentrazione negli Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito. "Abbiamo accolto volentieri questa proposta del consigliere Alberto Milani – conferma l’assessore all’istruzione, Silvia Spensierati – per arricchire il percorso educativo e formativo dei nostri nidi. L’amministrazione ha particolarmente a cuore il percorso pedagogico e la teoria montessoriana applicata alla vita pratica è un interessante spunto di riflessione".

La.Lu.