Mercato rionale in piazza Varchi Undici banchi con i prodotti tipici Quello settimanale resta al giovedì

di Francesco Tozzi

Un nuovo mercato dedicato alle eccellenze dell’agroalimentare. Montevarchi non lascia, bensì raddoppia l’offerta settimanale rivolta ai cittadini. Oltre al tradizionale appuntamento del giovedì, il mercato rionale si terrà ogni mercoledì dalle 8 alle 13. Taglio del nastro previsto per il 5 aprile in piazza Varchi, dove si partirà inizialmente con 11 banchi. Ma dalle parti di palazzo Varchi filtra ottimismo e già si pensa ad ampliare i posteggi a disposizione. Una decisione, quella dell’amministrazione comunale, motivata dalla volontà di colmare l’assenza degli ambulanti dal centro storico dopo lo spostamento delle bancarelle nell’area di piazza della Repubblica e di viale Matteotti. "Un nuovo mercato in piazza Varchi - ha spiegato Alessandro Chimenti, presidente della Proloco di Montevarchi - reso possibile grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria del territorio, che hanno fornito un contributo sostanziale appoggiando l’iniziativa e individuando le eccellenze che parteciperanno al mercato". Il nuovo progetto che vedrà la luce a partire dalla prossima settimana è il frutto di una sinergia tra molteplici soggetti associativi. Tra i promotori, infatti, oltre al Comune di Montevarchi e alla Proloco, a cui spetta l’organizzazione, figurano Coldiretti, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna e Confagricoltura. "È una novità a cui abbiamo lavorato alacremente e a cui teniamo particolarmente - ha chiarito il sindaco Silvia Chiassai Martini - Era desiderio di questa amministrazione realizzare un mercato alimentare dei prodotti tipici del territorio proprio nel nostro centro, in piazza Varchi. Un obiettivo che ci eravamo posti dopo aver dovuto spostare il mercato per motivi di sicurezza in un’altra area della nostra città. Ci siamo riusciti grazie alla fattiva organizzazione da parte della Proloco, che dà sempre maggior supporto, e a tutte le associazioni di categoria che hanno collaborato per individuare i produttori disponibili a venire il mercoledì. Ci auguriamo che ciò possa far conoscere sempre più le opportunità di questo nuovo giorno di vendita e ci consenta di aumentare anche il numero di banchi e variarne magari la tipologia allargando a piazza Vittorio Veneto. È solo l’inizio di un progetto ambizioso". Il ‘mercato al centro’ punta così a divenire un nuovo luogo d’aggregazione per coloro che desiderano ricercare qualità e tradizione nelle proposte gastronomiche valdarnesi. In attesa della ristrutturazione e dell’ampliamento del mercato coperto degli agricoltori di piazza dell’Antica Gora, adesso ubicato provvisoriamente nei locali della ex Galleria del Fiore, crescono le occasioni di fruire dei prodotti di filiera corta nella città di Benedetto.