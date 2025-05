Mercato europeo a San Giovanni. Ultimo giorno in viale Diaz con l’obiettivo del record

Si chiude stasera il Mercato Europeo di San Giovanni, che negli ultimi due giorni ha animato viale Diaz, diventato un vero e proprio palcoscenico di sapori, colori e tradizioni provenienti da tutto il continente e oltre. Un appuntamento che, da vent’anni, continua a rinnovarsi, offrendo esperienze sempre nuove nel segno della convivialità e dello scambio culturale.

E anche in questa edizione non è mancata una grande affluenza di pubblico, soprattutto in orario serale, con tanti giovani ma anche famiglie intere, curiose di conoscere le prelibatezze anche di luoghi a noi lontani.

La manifestazione, organizzata da Confesercenti, con la collaborazione del Comune di San Giovanni, della Camera di Commercio della Pro Loco e il sostegno di alcuni sponsor, ha quindi fatto centro anche quest’anno.

I visitatori hanno potuto gustare specialità italiane ed europee, insieme a un’ampia offerta di street food di qualità proveniente anche da altri continenti. La proposta gastronomica si è trasformata in una vera e propria "Food & Drink Experience", con cucine on the road e birre artigianali di alto livello.

Di particolare interesse gli stand sudamericani con cucina brasiliana e messicana, affiancati da una rappresentanza delle migliori tradizioni gastronomiche europee: dalla cucina polacca, greca, rumena – presente per la prima volta – a quella spagnola, sempre molto attesa con le sue paella e sangria. Per i dolci, non sono mancati i kurtoskalacs ungheresi, le mini crêpes olandesi, i churros spagnoli e le specialità rumene.

Senza dimenticare, ovviamente, le eccellenze italiane: arrosticini abruzzesi, pane ca meusa e arancini siciliani, cannoli, e i prodotti tipici della Sardegna.

Un’intera area è stata poi dedicata allo street food locale, con specialità come il lampredotto e hamburger di Chianina. Vari anche gli eventi collaterali. Stamani dalle 10 alle 19, si terrà un laboratorio di educazione alimentare curato dalla dottoressa Barbara Lapini con la partecipazione della Banda dei Piccoli Chef, mentre il Corso Italia ospiterà un mercatino straordinario, in collaborazione con la Pro Loco, dedicato ai produttori agricoli e all’ingegno creativo.

Tra i banchi si troveranno formaggi, tartufi, mieli e tante curiosità per l’estate in arrivo. Inoltre, per l’intera giornata, i negozi del centro storico resteranno aperti, offrendo ulteriori opportunità di shopping e partecipazione. Si chiude stasera alle 24.