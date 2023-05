Mercatino, un Calcit al maltempo. L’esercito dei bambini torna in piazza

Arezzo, 21 maggio 2023 – Duecentocinquanta banchini e migliaia di ragazzi di oggi e ieri pronti a lavorare per il Calcit. Viene recuperato oggi dopo il rinvio di una settimana fa per maltempo, il Mercatino dei Ragazzi. I cappellini gialli, ottimi sia per il sole che per la pioggia, si danno appuntamento stamani alle 8. "Per il mercatino del 21 maggio non ci sarà nessun rinvio anticipato – aveva spiegato il presidente del Comitato Giancarlo Sassoli – indipendentemente dalle previsioni, ci presenteremo alle 8 e decideremo in base alle condizioni del momento come già tante altre volte. Per chi non potesse perché ha impegni ricordiamo che potrà partecipare al mercatino dei ragazzi di domenica 28 maggio a Ceciliano". Questa infatti da calendario è una domenica di Comunioni, e forse il Mercatino col rinvio perderà parte dei sui bambini. Ma saranno lo stesso tantissimi quelli pronti a sostenere oggi i progetti del Comitato, in qualsiasi condizione meteo. Oggi in sostanza si andrà avanti finchè sarà possibile. In passato infatti anche mezza giornata di vendite era bastata ad ottenere buoni incassi.

Restano invariate le modalità per levento più atteso di primavera, e il cui ricavato finanzia ancora una volta il servizio Scudo di cure domiciliari ai malati oncologici. Duecentocinquanta i banchini disposti lungo il percorso e migliaia le persone coinvolte.

A tutti i partecipanti andrà il medaglione del Calcit ideato dalla quarta orafi dell’Istituto Professionale Margaritone, a cui è stato dato il nome "La Rinascita". Attivo per tutto il giorno un punto di ristoro, i banchi saranno dislocati in via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, per circa un chilometro e mezzo in zona Eden.

Presenti oggi tanti collaboratori del Calcit della prima ora, i ragazzi delle scuole di Arezzo, il gruppo donne e i quartieri, il gruppo Mani e Cuore per il Calcit con le copertine colorate diventate simbolo del Mercatino. In vendita come sempre un po’ di tutto, dall’abbigliamento per grandi e piccini agli accessori, passando da giocattoli, attrezzatura per l’infanzia, libri, oggettistica e curiosità. L’incasso dell’ultima edizione un anno fa permise di raccogliere oltre 56mila euro, oltre le più rosee previsioni.

Dopo quello di oggi l’appuntamento con i mercatini sarà il 28 maggio a Ceciliano. Sempre oggi il Calcit sarà impegnato nella finale di Mercatino in Concerto al Circolo Artistico di Corso Italia, da giovedì 25 a domenica 28 maggio, spazio poi al Concorso musicale Gianfranco Barulli in ricordo del fondatore del Comitato: tutto al Circolo Artistico, alla Casa della Musica e al teatro Petrarca. L’incasso di questi eventi contribuirà ancora una volta alla causa del Calcit e a finanziare il servizio Scudo e la sanità pubblica.