Mercatino Calcit, raccolti 7mila euro. Il presidente: "Grazie ai ragazzi"

Quasi 7 mila gli euro raccolti dai giovanissimi in favore del Calcit. 6859,60 euro la cifra esatta arrivata nel conto corrente dell’associazione della Valdichiana grazie al mercatino dei ragazzi di quest’anno. Nonostante il maltempo, che a tratti ci ha messo lo zampino con qualche goccia di pioggia, l’appuntamento annuale in piazza Signorelli si è svolto con regolarità. "Siamo felici e commossi del risultato – conferma Massimiliano Cancellieri presidente del Calcit Valdichiana. "Un grazie grandissimo desidero rivolgerlo per l’aiuto a tutti i volontari, i soci, al Cda dell’associazione e alle aziende cortonesi che hanno offerto materie prime e forza lavoro. Tante le scuole presenti, le famiglie, i bambini, insieme ad un bel gruppo di ospiti dell’Istituto Cam. Un grande grazie va anche ai tanti visitatori che sono venuti ad acquistare i prodotti dei banchini, spesso creati dalle stesse mani dei bambini. Quella del Mercatino dei ragazzi si è sempre rivelata un’importante esperienza chrappresenta per i nostri bambini il valore aggiunto di una giornata trascorsa all’insegna dell’allegria, ma sicuramente utile nella loro maturazione sociale". Con la cifra ricavata il Calcit ha in progetto di acquistare le poltrone per i prelievi ematici per tutte le sedi della Valdichiana Aretina. Ma i progetti del Calcit non si fermano e questa estate proseguirà la raccolta fondi attraverso iniziative come "Musica Per la Vita", progetto itinerante per tutta la Valdichiana. Tra i progetti che necessitano di finanziamenti costanti c’è "Prendiamoci Cura di chi si prende cura", nato un anno fa, per sostenere caregiver e familiari che assistono a domicilio un paziente in cure palliative. Il progetto vede la collaborazione con l’unità funzionale cure Palliative, oltre agli oncologi, medici di medicina generale della Valdichiana aretina e la cooperativa sociale Polis. Un altro importante progetto è quello legato alla borsa di studio per la presenza di uno psico-oncologo per sostegno ai pazienti oncologici, in cure palliative ed ai loro familiari e daranno gambe anche all’acquisto di altre strumentazioni diagnostiche per l’ospedale della Fratta. "A tale proposito, ricordiamo ai cittadini cortonesi che possono aiutarci anche devolvendo al Calcit Valdichiana il 5 per 1000, attraverso il codice fiscale 93000890512", ricorda Cancellieri.

Laura Lucente