Mercatini, weekend di folla (senza delirio). Quaranta pullman ma l’assedio si allenta Niente code in Autosole e lungo le principali direttrici di accesso in città: si sono visti tanti turisti ma senza i recenti eccessi. Anche il prossimo settimana dovrebbe essere di "scarico" in attesa del Capodanno che potrebbe far segnare nuovi record.