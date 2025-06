Maggiolata a Via dell’Amore. Il rione conquista il Grifo d’Oro

È il rione Via dell’Amore ad aggiudicarsi l’ambito Grifo d’oro 2025. Il carro giallo-rosso "Le tre dottrine" si è distinto per originalità e potenza espressiva, convincendo la giuria, presieduta da Piera Levi-Montalcini, nipote della premio Nobel Rita Levi-Montalcini e Presidente dell’omonima Associazione. Si è chiusa così, a tarda sera in una Piazza delle Logge gremitissima, dopo una divertente "battaglia dei fiori", con petali sparsi a testimoniare la gioiosa tradizione, la Maggiolata edizione 86. Con la vittoria dell’edizione 2025, Via dell’Amore sale a 5 trionfi nell’albo d’oro, istituito dal 1997, dove svettano a quota 9 i nero-bianchi di Porta San Giusto, mentre appaiati a 6 troviamo giallo-verdi (Porta San Giovanni) e rosso-blu (Porta Murata). Ma non sono mancati gli apprezzamenti per i carri proposti da tutti gli altri rioni, realizzati con oltre 100mila fiori sostituiti ad ogni uscita: grande apprezzamento per "Il drago: tra sogno e leggenda" di Porta Murata, "Bushido – La via del guerriero" di Porta San Giusto e "Oltre la notte, il mondo di Chang’è" di Porta San Giovanni. L’altissimo livello dei carri sul tema "Oriente: miti e tradizioni", frutto di mesi di studio, lavoro artigianale e passione popolare, ha reso l’edizione 2025 una delle più apprezzate di sempre. Sono i numeri a dirlo. Oltre 15 mila le presenze distribuite nelle quattro uscite, un vero e proprio record per la manifestazione, senza contare le migliaia di visitatori e turisti agli stand gastronomici e al Museo durante tutta la settimana maggiolina. Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Campania e Puglia sono le regioni più rappresentate, con numerose presenze turistiche internazionali.

Forte anche l’impatto mediatico: engagement social parlano di oltre 3 milioni di visualizzazioni dei contenuti social nell’ultimo mese, content creators provenienti da tutta Italia e dall’estero (anche dalla Cina) che hanno documentato e rilanciato la bellezza dell’evento. Poco prima della proclamazione, il sindaco Roberta Casini ha svelato il tema dell’edizione 2026: "I Giochi Olimpici – Tra antichità e attualità". "Siamo fieri di ciò che Lucignano ha saputo esprimere – ha dichiarato con soddisfazione il sindaco – perché qui non vince solo un rione, vince un’intera comunità. La Maggiolata è la testimonianza viva di un’identità forte, capace di unire generazioni".