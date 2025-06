Gran finale nel weekend. Le iniziative

SANSEPOLCRO

Da Firenze in Alta Valle del Tevere: la nona edizione del Festival dei Cammini di Francesco, organizzato da Fondazione Progetto Valtiberina, sta procedendo a ritmo spedito in vista del gran finale di domenica prossima ad Assisi. Nel lungo fine settimana di eventi, il Festival ha poi interessato i Comuni di Citerna, Pieve Santo Stefano, Caprese Michelangelo e Sansepolcro, dove proprio il Bosco Urbano installato in piazza Torre di Berta ha ospitato concerti, spettacoli e talk serali: a debuttare sul palco verde la voce graffiante di Nada, una delle artiste più originali della musica italiana contemporanea; a seguire, il pianista e influencer Pietro Morello che ha raccontato con garbo e leggerezza la sua esperienza di volontario fra i bambini che vivono situazioni difficili, l’astrofisico Luca Perri (nella foto) e i suoi consigli per imparare ad osservare l’universo con critica e maggior consapevolezza, e l’energia della Plants Play Orchestra con special guest il noto bassista Saturnino, per un viaggio sonoro alla scoperta delle nuove frontiere della musica. L’esperienza del Bosco Urbano si è conclusa ieri con il talk di Virginia Benzi, in arte Quantum Girl. Da oggi, gli eventi serali si spostano all’Anfiteatro Verde in zona Ansa del Tevere a Città di Castello dove sono attesi Benedetta Colombo (in arte Artefacile), Edoardo Prati e i concerti di Dj Gruff e Gavino Murgia e il Collettivo C.A.R.A con Effetto K. Con i suoi eventi pomeridiani il Festival toccherà i comuni di Monte Santa Maria Tiberina, Anghiari, Città di Castello e San Giustino. A chiudere il ricco programma della nona edizione della manifestazione sarà lo spettacolo "Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli" di e con Simone Cristicchi, in programma domenica 8 giugno ad Assisi.