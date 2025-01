Meoni, viaggio in Africa. Tributo al re della Dakar

NTINOUn tributo al grande e indimenticato Fabrizio Meoni. A riconoscerglielo sarà ancora una volta la sua Castiglion Fiorentino che nel ventennale dalla sua tragica scomparsa dedicherà al campione di motociclismo un’intera giornata di eventi. Il conto alla rovescia è già cominciato. L’appuntamento è fissato per sabato 11 gennaio. Alle 14.30 è in programma il ritrovo del Motoraduno al monumento eretto lungo la Sr71, prima di partire (con due percorsi differenziati, uno per "esperti e l’altro "per tutti") alla volta del cippo che si trova tra il Poggio Cerota e Poggio Fonte Partini, vicino al Passo della Foce, tra Castiglion Fiorentino e Palazzo del Pero. La serata proseguirà alle ore 21 al Teatro Mario Spina dove sarà proiettato il docufilm "Nel nome del padre" alla presenza del regista Tommaso Gorani e di Gioele Meoni, figlio di Fabrizio e protagonista della pellicola. La pellicola racconta i due anni di preparazione di Gioele alla Dakar 2024 nella categoria Malle Moto, considerata la più difficile, perché senza assistenza. In sella alla sua Ktm 450 Rally, ma nel ricordo costante di babbo Fabrizio. Gioele si è poi piazzato al 47° posto assoluto e primo degli italiani. Un’impresa nata anche con il desiderio di proseguire tutte le iniziative benefiche che dal 2007 la famiglia Meoni porta avanti in Africa costruendo pozzi e soprattutto scuole. La serata sarà presentata dal giornalista della Gazzetta dello Sport, esperto di moto, rally e Dakar, Paolo Ianieri. La giornata in ricordo di Meoni è promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino, dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino, dalla Fondazione Fabrizio Meoni Onlus e dal Moto Club Fabrizio Meoni. Il costo del biglietto per l’evento a teatro è di 10 euro. L’intero incasso della serata sarà devoluto alla Fondazione Fabrizio Meoni (tutte le informazioni e per prenotare i biglietti contattare il numero: 3495764969).Ma il grande campione castiglionese è stato ricordato anche in terra africana. Il 31 dicembre scorso, infatti, nel giorno esatto in cui Fabrizio Meoni avrebbe compiuto 67 anni, una "carovana" di amici e castiglionesi hanno fatto visita al cippo in memoria di Fabrizio, posizionato proprio nel punto in cui il grande campione castiglionese perse la vita l’11 gennaio 2005 durante la Dakar. Il gruppo, composto da circa venti persone e capitanato dal castiglionese Federico Milighetti, ha visto la presenza di alcuni amici di Castiglion Fiorentino e del Moto Club, oltre che dell’ex campione di motociclismo Giovanni Sala. In Africa la carovana ha percorso migliaia di chilometri (circa 4000) in auto prima di raggiungere la Mauritania, e in particolare la zona dove si trova il cippo in memoria di Fabrizio. Proprio di fronte al memoriale si è svolta una breve ma intensa cerimonia in ricordo, a vent’anni esatti dalla scomparsa dell’indimenticato campione castiglionese. "Sono orgoglioso di poter dare una mano nell’organizzare questo ventennale", spiega il consigliere comunale Carlo Landucci.