Menchetti: “Azioni a tutela del patrimonio arboreo”

Arezzo, 13 marzo 2025 – “Ho depositato presso l’ufficio di presidenza del Consiglio Comunale una proposta di atto di indirizzo riguardante la tutela e la gestione del patrimonio arboreo cittadino, documento che nasce dalla crescente preoccupazione dei cittadini per l’aumento degli abbattimenti di alberi senza che a questi seguano adeguate compensazioni”

spiega il consigliere comunale Michele Menchetti.

"Le mie critiche alle scelte dell’attuale amministrazione comunale si concentrano anche sulla poca trasparenza nel processo decisionale e sulla conseguente mancata informazione preventiva dei residenti nelle zone interessate dagli interventi.

Per fare fronte a queste problematiche, la proposta intende impegnare il sindaco e la giunta a modificare il regolamento di tutela del verde, nello specifico all’articolo relativo agli ‘abbattimenti’, proponendo un comma in più con precisi obblighi per chi richiede una simile operazione, in area pubblica o privata che sia: dettagliare le modalità di compensazione arborea, da effettuare contestualmente se non prima, e sottoporle alla valutazione dell’ufficio verde pubblico; allegare sempre la relazione di un agronomo che attesti l’effettiva necessità, da rendere pubblica da parte del Comune di Arezzo; comunicare l’intervento di abbattimento alla cittadinanza tramite cartellonistica temporanea affissa in loco, il sito ufficiale e i canali social e, per i residenti nel raggio di 100 metri dall’albero in questione, con lettera per posta ordinaria firmata da sindaco e assessori all’ambiente e alla manutenzione.

È arrivato il momento d’invertire la tendenza e contribuire a una gestione più responsabile, efficace e trasparente del patrimonio arboreo e del verde urbano”.