Medici di famiglia. Aumentano le risorse

Nuovo passo avanti per la sanità in Casentino. La giunta regionale ha aumentato le risorse per i medici di famiglia nelle aree disagiate. "L’impegno ed il lavoro ripagano sempre – dice Vincenzo Ceccarelli capogruppo Pd in Consiglio Regionale – con questo stanziamento, che arriva a circa 1 milione di euro, le Asl potranno aggiornare in poche settimane la classificazione dei territori che permetterà alle aziende di intervenire con maggiore efficacia andando ad integrare la dotazione di medici di famiglia". L’accordo prevede anche che, oltre agli incentivi economici, le Asl possano intervenire in questa zone anche per migliorare le condizioni lavorative e logistiche (ambulatori, alloggi e mobilità ad esempio) dei medici attraverso anche la stipula di specifici accordi con le istituzioni locali. "Un grande risultato – conclude Ceccarelli – di cui andare fieri e che migliorerà concretamente i servizi assistenziali nelle zone periferiche".