Medaglia d’oro al valore atletico alla memoria del pilota Fabrizio Meoni

Arezzo, 17 aprile 2024 – Una medaglia d’oro al valore atletico: è con la più alta onorificenza in campo sportivo che il Comitato Olimpico Nazionale ha omaggiato la memoria del centauro Fabrizio Meoni.

Destinata agli atleti italiani che abbiano ottenuto primati o risultati d’eccellenza in ambito olimpico o internazionale, questa prestigiosa benemerenza sportiva è stata consegnata questa mattina alla famiglia di Meoni, nel corso di una cerimonia, tenutasi al Centro di Preparazione Acqua Cetosa “Giulio Onesti”, alla presenza del Presidente della Federazione Motociclista Italiana Giovanni Copioli, il Presidente del CONI, Giovanni Malagó e il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Con questa medaglia d’oro carica di significato, il CONI ha dunque voluto solennemente premiare “per meriti eccezionali”, il pilota castiglionese, due volte vincitore della Dakar, scomparso prematuramente nel 2005.

Grande emozione nella famiglia Meoni per questo riconoscimento a un campione che ha fatto parlare di sé per le sue gesta, ma anche per quello che ha saputo trasmettere come uomo e come sportivo.