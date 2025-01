Meccanico e carrozziere anche senza esperienza

1 MECCANICO

Si cerca un meccanico motorista e riparatori di veicoli a motore per riparazioni sia meccaniche che elettroniche. Si valutano candidature anche in età di apprendistato. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Sede Cortona. Conoscenza base di informatica per diagnostiche. Il tipo di contratto sarà stabilito in sede di colloquio. Possibilità di trasferte per eventuale frequenza corsi di formazione.

Codice: AR-246246. Scadenza: 11 febbraio

1 CARROZZIERE

Si cerca carrozziere per officina meccanica di Cortona per riparazione della carrozzeria danneggiata delle auto e degli altri veicoli con attenzione alla parte di lamierato. Si valutano candidature anche senza esperienza. Lavoro full time. Contratto a tempo determinato. C.c.n.l. per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche private.

Codice: AR-246250. Scadenza: 11 febbraio