Maxiemergenze, la squadra nasce qui Mandò: "Sono un esempio per tutti"

"Sono ragazzi speciali". Nella frase c’è la definizione da professionista dell’emergenza al timone della Centrale 118 e da "babbo" del team Maxi-Emergenze nato nella Asl aretina. Massimo Mandò, da quarant’anni nella prima linea dei servizi a chi è in pericolo, tiene contatti quotidiani con Sara e Samuele impegnati insieme ai vigili del fuoco (tra i quali gli aretini Filippo Barbagli e Piero Conti) nella squadra Usar Toscana che opera in Turchia. "Li ho sentiti, stanno bene e mi hanno fatto emozionare". Mandò, cosa è il team Maxi-Emergenze? "Sono medici e infermieri che hanno superato i livelli di una formazione regionale specifica. La Regione ha deciso di costituire con i vigili del fuoco le squadre Usar specializzate nelle operazioni di recupero di persone in scenari estremi di crisi, come i terremoti. I nostri professionisti hanno seguito il corso regionale nel Centro nazionale di formazione dei vgili del fuoco, a Pisa. Chi ha superato i livelli previsti è entrato nella Usar". E’ una novità per la nostra provincia? "Sì. Fino a poco tempo fa, medici e infermieri non avevano accesso alla zona rossa. Erano i vigili del fuoco a trasferire nell’aresa sanitaria i feriti. Oggi, invece, si è visto che si possono raggiungere risultati al...