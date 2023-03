Matrimoni civili, in crescita le prenotazioni

Sono più che raddoppiati coloro che si sono giurati amore eterno a Castiglion Fiorentino. A guardare i numeri negli ultimi tre anni i matrimoni civili hanno preso il via sotto la torre del Cassero. Anzi, anche sopra. Sì perché c’è anche chi ha voluto "dire sì" a 35 metri di altezza, in cima alla magica torre che sovrasta il borgo castiglionese e si affaccia sulla Valdichiana e la Val Di Chio. D’altronde, come si dice, omnia vincit amor: l’amore vince su tutto, anche sulle vertigini. Ma insomma, l’inversione di tendenza dei riti celebrati a Castiglioni è netta ed è il frutto di una ricetta ben pensata che vede le strutture private del territorio messe al centro, visto la loro possibilità di accogliere questa speciale giornata nei loro spazi. Tre le sedi più ambite dai futuri coniugi tra quelle messe a disposizione dal Comune resta quella della sala San Michele nel Palazzo Municipale; ma come accennato le location spaziano da ogni angolo del borgo: dalla chiesa di Sant’Angelo al chiostro di San Francesco fino a Piazzale del Cassero e, appunto, la torre stessa dove anche il sindaco Agnelli ricorda "matrimoni indimenticabili". Ma spazio anche alle strutture ricettive private, sul cui territorio castiglionese si trovano autentiche eccellenze che possono accattivare l’interesse di molti pronti al grande giorno. Tanti stranieri, certo, infatuati dalle bellezze storiche del territorio ma anche sempre più italiani provenienti da altre città toscane. Il sindaco Mario Agnelli, che ha anche la delega al turismo, commenta entusiasta questo trend, "l’obiettivo dell’amministrazione è quello di promuovere l’identità della città disseminata in location cariche di storia, cultura e di tradizioni enogastronomiche". Poi aggiunge. "Le celebrazioni del matrimonio civile in luoghi anche non istituzionali può diventare una nuova opportunità per promuovere il territorio".