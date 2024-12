Material Preview: la Italfimet tra le realtà d’eccellenza della filiera della pelle

Arezzo, 2 dicembre 2024 – La Italfimet tra le realtà d’eccellenza della filiera produttiva della pelle.

L’azienda di Monte San Savino, punto di riferimento internazionale per i processi galvanici, sarà presente mercoledì 4 dicembre al Material Preview di Scandicci che rinnoverà l’appuntamento con un importante meeting internazionale finalizzato all’incontro, al confronto e alla condivisione di “saper fare” tra i principali professionisti dei settori moda, conciario e tessile.

Questo evento rinnova una vetrina per innovazioni e sperimentazioni capaci di innalzare la qualità di processi e prodotti, con la Italfimet che avrà il compito di presentare i propri percorsi di ricerca e sviluppo orientati a sostenibilità, sicurezza dei lavoratori e tutela della salute.

La sinergia tra reparti ingegneristici e laboratori chimici ha permesso di giungere alla produzione di rivoluzionarie soluzioni chimiche ecocompatibili per una galvanica esente da sostanze nocive quali nichel, cianuro o cromo ma capace, comunque, di assicurare elevati standard di estetica, solidità e durata nel tempo.

Tra queste rientra il processo Varioetch per la metallizzazione della plastica esente da cromo che è stato sviluppato dalla Italfimet specificatamente per la produzione degli accessori del settore della moda e che configura un’unicità nel panorama italiano, inoltre l’azienda allestirà finiture galvaniche realizzate su accessori in plastica e metallo mai presentate fino a oggi che potranno essere toccate con mano dai visitatori presenti.

La partecipazione a Material Preview avverrà insieme alle altre realtà del Gruppo Italfimet che, unendo competenze e professionalità, offrono un servizio completo in ogni fase della filiera che parte dalla pelle e arriva al prodotto finito: tra queste rientra la Italian Fashion Engineering che fornisce consulenza in fase di progettazione, industrializzazione e ottimizzazione del rapporto costo-qualità per le case di moda.

«Material Preview - commenta Andrea Capaccioli, laboratory manager di Italfimet, - è una privilegiata occasione di incontro tra i principali protagonisti del comparto della pelle per fare rete, presentare nuove tecnologie e trovare innovative risposte alle esigenze della moda.

In questa ristretta selezione di aziende rientra anche la Italfimet che, con il proprio comparto di Ricerca e Sviluppo, è arrivata a testare soluzioni innovative, alternative e anallergiche per nuove finiture con elementi conformi al regolamento Reach dell’Unione Europea.

Il tutto, privilegiando la sostenibilità dei processi a tutela di ambiente e persone».