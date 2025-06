Marmorini è almeno il più veloce, Rossi va lento

AREZZOResi noti i tempi delle carriere dei giostratori. Un dato in più per analizzare le loro prestazioni. La carriera più veloce, che in Giostra non è un pregio, l’ha fatta Tommaso Marmorini in sella a Toro Seduto, che è forse il cavallo che "soffre" di più il calore della Piazza. Molto veloce anche la sua carriera agli spareggi. Molto vicine nel tempo invece le due carriere di Toni che hanno sempre permesso ad Elia Cicerchia di centrare il centro del tabellone. L’unica carriera penalizzata nel tempo perché sopra i 4,85 secondi è stata quella di Francesco Rossi nel primo spareggio. Ma ecco tutti i tempi e i punteggi marcati.

Nella prima serie di carriere Gabriele Innocenti su Romina 4,46 secondi e 5 punti marcati, Gianmaria Scortecci con Doc 4,42 secondi e 4 punti, Tommaso Marmorini con Toro Seduto 4,23 secondi e 4 punti, Francesco Rossi su Hollywood 4,69 secondi e 5 punti. Nella seconda serie di carriere Lorenzo Vanneschi con Skate 4,33 secondi e 4 punti, Elia Cicerchia con Toni 4,57 secondi e 5 punti marcati, Saverio Montini in sella a Bianca 4,78 secondi e 5 punti, Matteo Vitellozzi su Lakota 4,47 secondi e 4 punti messi a segno.

Nel primo spareggio Gabriele Innocenti con Romina ha fatto fermare il cronometro su 4,54 secondi ed ha marcato 2 punti, Gianmaria Scortecci su Doc 4,31 secondi e 4 punti, Saverio Montini: 4,65 secondi e 4 punti, Francesco Rossi con Hopllywood 4,94 e 3 punti sul tabellone, ridotti ad 1 per carriera lenta.

Nel secondo spareggio Elia Cicerchia con Doc 4,67 secondi e 5 punti, Tommaso Marmorini 4,31 secondi e 4 punti marcati. Molto più veloci, nella media, le carriere dei giostratori debuttanti nella Prova Generale. Dovute forse alla minore esperienza e anche al fatto che ci sono stati alcuni cavalli esordienti e ancora non troppo maturi per la Giostra.

Nella prima carriera Gianmatteo Marmorini in sella a Lady 4,33 secondi e 4 punti marcati, Elia Taverni in sella a Toni 4,40 secondi e 1 punto, Leonardo Tavanti in sella a Pesca 4,27 secondi e 4 punti, Niccolò Scarpini su Lola 4,65 secondi e 4 punti. Nella seconda serie di carriere Niccolò Nassi con Marrucca 4,19 secondi e 4 punti, Niccolò Pineschi con Farfalla 4,57 secondi e 5 punti marcati, Matteo Bruni con Gunna be a dream 4,17 secondi e 5 punti, Giulio Vedovini su Ice 4,28 secondi e 4 punti marcati.

La 147 esima edizione ha realizzato il sold out in ogni settore. Sabato erano presenti in totale in Piazza Grande 3681 spettatori, che hanno fatto registrare un incasso pari a 117.696 euro. Per la Prova Generale di giovedì 19 giugno erano invece presenti 2.775 spettatori per un incasso totale di 14.705 euro.

So.Fa.