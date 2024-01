Arezzo, Mariano chiude il ristorante e accusa Selvaggia Lucarelli: “E’ anche colpa sua”

Arezzo, 18 gennaio 2023 – Mariano chiude. E se la prende (anche) con Selvaggia Lucarelli, colpevole – secondo lui – di averlo “esposto allo shitstorm dei dubbi di Selvaggia Lucarelli, come la collega suicida di Sant’Angelo Lodigiano".

Lo stesso Mariano Scongnamiglio, ristoratore campano, ma aretino di adozione che ha chiuso definitivamente il proprio locale in via Vittorio Veneto, nell’aprile scorso aveva denunciato in alcune interviste: "Gli aretini mi boicottano perchè sono gay: è cominciato tutto quando ho partecipato a ’4 ristoranti’ di Alessandro Borghese e nel corso del programma è venuto fuori esplicitamente la mia preferenza sessuale, anche grazie al bacio che in trasmissione ci siamo scambiati col mio compagno".

Mariano in passato aveva lanciato un appello e una raccolta fondi per non far chiudere il locale, sostenendo anche che il proprio orientamento sessuale sarebbe stato una causa della mancata presenza di clienti. Pensiero che la Lucarelli aveva criticato insieme alla campagna per raccogliere fondi. Era il 2020 quando la trasmissione di Alessandro Borghese "4 ristoranti" arrivò in città. Vinse "La lancia d’oro" di piazza Grande.