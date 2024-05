"Mare Giovani" con De Stefano protagonista

MONTEVARCHI

Più di 200 persone hanno preso parte venerdì scorso all’Hotel Valdarno di Montevarchi alla presentazione (nella foto) del libro del giovane scrittore montevarchino Francesco De Stefano "Mare Giovani", scritto insieme all’onorevole Manuel Vescovi. Presenti in sala, oltre a esponenti della cultura e dell’arte, anche personaggi conosciuti come Alessandro Greco, Stefano Sani e Beatrice Bocci. Persone di ogni età hanno ascoltato dalla viva voce dell’autore le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere questo libro, insieme ai valori che portano avanti la sua esistenza. Non è stata solo la presentazione di un libro, ma anche un viaggio nel mondo dei giovani e dei loro spaccati di vita. I ragazzi sono stati infatti i protagonisti principali, sempre più esposti ad una società caratterizzata dalla instabilità, incertezza e precarietà. "I giovani di oggi devono affrontare molte sfide, come la mancanza di un lavoro stabile, la difficoltà di fare carriera e il disagio nelle relazioni sociali – è stato ribadito nel corso della presentazione – In questo contesto è indispensabile che siano in grado di adattarsi rapidamente alle situazioni che cambiano e di sviluppare un atteggiamento positivo nei confronti della vita. Solo in questo modo saranno in grado di affrontare con successo le sfide future".

Presentato in anteprima il 19 aprile scorso al Senato della Repubblica, il libro ha quindi avuto la sua apertura ufficiale per il pubblico proprio a Montevarchi, città di Francesco De Stefano. L’incontro è stato moderato da Cinzia Santoni. Insieme allo scrittore anche il co-autore l’onorevole Manuel Vescovi.