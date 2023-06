Marcia della pace a Rondine, navette gratuite di Autolinee Toscane

Arezzo, 6 giugno 2023 – Autolinee Toscane organizza un servizio navetta gratuito per partecipare alla marcia della pace, promossa da Rondine per la giornata di giovedì 8 giugno 2023 nell’ambito della VII edizione del Festival Internazionale del Conflitto intitolato “YouTopic Fest – Quattro giorni disarmati” ed in programma ad Arezzo dall’8 all’11 giugno negli spazi della Cittadella della Pace. Giovedì 8 giugno tra le 8 e le 9.30 tre bus di at effettueranno servizio navetta tra la Stazione Fs e il parcheggio della Coop di Arezzo, punto da cui la marcia si metterà in cammino alle 9.30 verso Rondine, per arrivare intorno alle 11.45.

Un ulteriore mezzo coprirà la tratta tra Ponte a Buriano e Rondine per lo staff interno fin dalla mattina, tra le 8 e le 10. Alla fine della marcia, tre bus saranno disponibili tra le 13 e le 16 per il percorso di rientro, sulle tratte tra il parcheggio di Rondine/Coop di Arezzo e la Stazione ferroviaria. Un ulteriore mezzo farà servizio di collegamento tra Ponte a Buriano e Rondine e viceversa dalle 13.30 alle 21.

Sempre nella giornata di giovedì 8 giugno sono previste alcune modifiche ai percorsi delle linee urbane P, P/1 e Q. Per la linea P la corsa delle ore 6.45 da Arezzo (e ritorno) ed anche la corsa delle ore 8.20 da Arezzo (e ritorno) non transiteranno dall’area Ipercoop ma transiteranno da via Setteponti. Inoltre, le corse delle ore 9.20 da Arezzo (e ritorno) e delle ore 10.20 da Arezzo (e ritorno) saranno soppresse.

Per la linea P/1, la corsa delle 14.13 da Meliciano e la corsa delle 17.03 sempre con partenza da Meliciano, giunte da all’incrocio con la SP1 Setteponti, non transiteranno da Rondine. Infine, la linea Q non transiterà nel tratto di via Setteponti dalla rotatoria dell’Europlex alla rotatoria di Montione dalle ore 9.30 alle 11 di giovedì 8 giugno.

Infine, negli altri giorni del Festival, ovvero venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno Autolinee Toscane metterà a disposizione servizi di collegamento dalle 8.30 alle 21 tra Ponte a Buriano e Rondine (la domenica fino alle 14).