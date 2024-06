Marcelli: "Già pronti a ripartire". Romanelli: "Che gioia questo tris"

VALTIBERINA

"Ben oltre le più rosee aspettative, perché sono salito di oltre l’8% nei consensi e quindi questo è un motivo di gratificazione anche personale, che condivido con la mia eccezionale squadra". Queste le parole di Claudio Marcelli, al mandato bis nel terzo Comune più popoloso della Valtiberina, quello di Pieve Santo Stefano, che tuttavia scende ora da 12 a 10 consiglieri perché nel 2021 (anno del censimento generale di riferimento) era appena sotto i 3mila abitanti e quindi è scattato il nuovo paramentro. "Credo che i miei compaesani abbiano apprezzato quanto siamo riusciti sia a realizzare che a portare in termini di risorse per il paese. Tanti i progetti in cantiere, da domani si riparte", ha detto Marcelli. Palese la soddisfazione anche per Alfredo Romanelli di Monterchi: "Se ti confermano per la terza volta consecutiva – ha commentato - significa che hai lavorato bene e che soprattutto le promesse fatte sono poi divenute impegni mantenuti".

Questo nuovo mandato servirà per risolvere il rebus sull’ubicazione definitiva della Madonna del Parto? "Me lo auguro. Siamo più che mai convinti della nostra posizione e lotteremo fino in fondo per difenderla", ha sottolineato Romanelli. Un salto nell’alta Valmarecchia per raccogliere le sensazioni di Alberto Santucci, per l’ennesima legislatura eletto primo cittadino di Badia Tedalda. "Questa è stata per me la vittoria più bella in assoluto – ha commentato – perché dopo 25 anni di fila (20 da sindaco e 5 da vice) l’esito non è più scontato e quindi devi mettere sul conto anche il fatto che, alla lunga, tu possa arrivare anche a stancare gli elettori, desiderosi magari soltanto di vedere una faccia diversa".