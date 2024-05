Manuel, morto a 23 anni in azienda. Due indagati per omicidio colposo

Solo un mese fa un altro incidente sul lavoro, costato la vita a un ragazzo di 23 anni. Manuel Cavanna (nella foto), meccanico professionista, colpito al petto da un tubolare rettangolare di ferro mentre stava lavorando per sistemare un rimorchio telescopico in un’azienda di Montepulciano che produce strutture in metallo e box per cavalli. Un colpo talmente violento da aver provocato la morte immediata del giovane. Per lui non c’è stato nulla da fare nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e i prolungati tentativi di rianimazione. La procura di Siena ha aperto un’inchiesta e nel registro degli indagati i magistrati hanno iscritto due persone con l’ipotesi di omicidio colposo. La procura ha inoltre disposto il sequestro probatorio di mezzi e dell’area.

La tragedia ha destato sconcerto in Valdichiana e nella comunità cortonese dove Manuel era conosciuto e stimato, anche per la sua passione per il lavoro che aveva scelto e portava avanti con dedizione. Un ragazzo con tanti interessi, ad esempio per la pesca e il motocross e tanti amici che ora lo piangono. Una folla commossa per l’addio nel giorno dei funerali nella chiesa delle Chianacce dove Manuel viveva con la famiglia. "Non si può morire così" aveva sussurrato la mamma di Manuel distrutta dal dolore. E quella frase era rimbalzata sulla bocca di tutti. Compresi gli amici di sempre che lo hanno voluto ricordare accendendo le moto parcheggiate sul sagrato della chiesa. Un rombo di motori, l’ultimo saluto a Manuel.