Manovre salavavita in età pediatrica, ecco il corso per genitori e caregivers

Arezzo, 14 marzo 2024 – Apprendere le manovre salvavita e disostruzione delle vie aeree in età pediatrica. È questo l’obiettivo del “Corso per la sicurezza del bambino” organizzato il 26 marzo dalle 15 alle 18 dal Consultorio familiare Valdarno in collaborazione con l’Emergenza Sanitaria – 118 all’interno dell’Auditorium dell’ Ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi.

I programmi di divulgazione sulla prevenzione e sulla gestione dei traumi pediatrici rappresentano il modo più efficace di ridurre gli eventi traumatici e, di conseguenza, la probabilità di morte o di lesione grave.

Da qui l’importanza di informare, con un linguaggio semplice e facilmente fruibile, tutti coloro che sono in contatto con neonati e bambini ( genitori/caregivers), per prevenire i traumi più frequenti in età pediatrica, favorire nei genitori un cambiamento di mentalità sulla sorveglianza dei figli aumentando la loro consapevolezza della responsabilità, incentivare il più possibile la disseminazione di comportamenti virtuosi in ambito di sicurezza domestica e stradale.

Inoltre riconoscere un evento critico, prenderne coscienza, non perdere la calma ed attivarsi nella maniera adeguata, nei confronti del problema, aiuta a risolvere l' 80% dei casi critici prima dell' arrivo dei soccorsi, con un conseguente miglioramento degli esiti.

Durante il corso, gratuito, saranno illustrate le manovre salvavita e disostruzione delle vie aeree in età pediatrica. L’evento è su prenotazione tel. al 3357455091 o scrivendo a: [email protected]