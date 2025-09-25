La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Arezzo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sostanza cancerogenaChiudono negozi storiciStadio dei PiniFunerale BazzaniAffari Tuoi
Acquista il giornale
CronacaMangiano funghi velenosi. In quattro in ospedale
25 set 2025
LUCA AMODIO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Mangiano funghi velenosi. In quattro in ospedale

Mangiano funghi velenosi. In quattro in ospedale

Sono andati a funghi facendosi guidare dalle nuove app di intelligenza artificiale e invece sono finiti all’ospedale. Pensavano fosse il...

Sono andati a funghi facendosi guidare dalle nuove app di intelligenza artificiale e invece sono finiti all’ospedale. Pensavano fosse il...

Sono andati a funghi facendosi guidare dalle nuove app di intelligenza artificiale e invece sono finiti all’ospedale. Pensavano fosse il...

Per approfondire:

Sono andati a funghi facendosi guidare dalle nuove app di intelligenza artificiale e invece sono finiti all’ospedale. Pensavano fosse il fungo del galletto – il finferlo, o il gallinaccio, a seconda della vallata il nome cambia – e invece era quello dell’ulivo. Tutti intossicati. Si chiama così perché questo tipo di fungo nasce sotto le piante dell’ulivo; l’aspetto è simile agli altri, deliziosi in cucina ma se messo nel piatto si rivela deleterio. I nuovi casi sono in Valdarno, quattro solo ieri, ma nell’anno su tredici intossicati complessivi in provincia di Arezzo, ben 8 derivano dall’Omphalotus olearius, proprio quello che nasce sotto le piante delle piante tipiche delle nostre terre. Ma non solo. Tra chi è finito all’ospedale anche chi ha cucinato male i pioppini: troppo poco il fungo è rimasto in padella e quindi il cuoco improvvisato ha dovuto chiamare il 118 mostrando la fotografia di quello che aveva mangiato al pronto soccorso. La diagnosi è arrivata subito. I sintomi? Diarrea, vomito entro le sei ore ma i "postumi" dipendono da fungo a fungo. Il fungo dell’olivo inizia a dare i segnali dell’intossicazione dopo due ore; altri anche dopo 10 giorni.

Alcuni provocano anche sintomi neurologici, in alcuni casi la situazione cambia e può diventare ben più grave se si ha problemi di rene, oppure si è una persona immunodepressa o è in chemioterapia. Anche i bambini sotto i 12 anni rischiano se intossicati, il consiglio è di tenerli lontani dai funghi. Il 2025 è stato però tutto sommato una buona annata: a Grosseto solo un caso, mentre a Siena solo 5. Solo qui ad Arezzo l’exploit, il triplo con Valdarno e Valtiberina le vallate più colpite. Anno scorso fu peggio però e di intossicati se ne registrarono ben 36. Il consiglio della dottoressa Daniela Donati, micologa e tecnico della prevenzione dell’Asl Tse, è la soluzione più semplice: andare allo sportello micologico che è presente in tutte le vallate, Arezzo compreso. "Le persone sono rimaste in osservazione al pronto soccorso, non ci sono stati ricoveri ma i fragili sono quelli che rischiano di più, occorre fare molta attenzione e rivolgersi sempre agli esperti". In alcuni casi sono anche letali.

Luca Amodio

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata