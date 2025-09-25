Al via le iscrizioni al corso: “Uguali diversi nella convivenza. Identità di genere, pari opportunità, contrasto alla violenza”

Arezzo, 25 settembre 2025 – Il 𝟏𝟔 o𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞, dalle 𝟏𝟓 alle 𝟏9, nella Biblioteca G. Ghizzi di Castiglion Fiorentino si terrà il corso: "Uguali diversi nella convivenza. Identità di genere, pari opportunità, contrasto alla violenza”.
L'iniziativa fa parte del progetto SCI.RE 2025–2027, che prevede la realizzazione e l'organizzazione di 132 corsi, incontri e dibattiti di educazione permanente non formale in tutta la Rete Documentaria Aretina.
Una miriade di opportunità gratuite di approfondimento e conoscenza per i cittadini adulti dei comuni della provincia di Arezzo.
Per iscriversi basta compilare il modulo di iscrizione e l'accettazione della privacy disponibile al link: https://arezzo.biblioteche.it/cataloghi/fondo-sociale-europeo-fse-2021-2027-corsi-di-educazione-permanente oppure recandosi in biblioteca entro il 6 ottobre.
Il modulo può essere consegnato di persona oppure inviato compilato e firmato all’indirizzo [email protected]. La partecipazione è completamente gratuita.