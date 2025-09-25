La mediazione su Flotilla

Arezzo
25 set 2025
REDAZIONE AREZZO
Gli Sbandieratori cercano nuovi allievi

I candidati possono presentarsi alle ore 21,30 il lunedì e venerdì presso il Palazzetto dello Sport "Giorgio Cerbai" di San Lorentino, a partire dal prossimo lunedì

Arezzo, 25 settembre 2025 – L'Associazione Sbandieratori di Arezzo seleziona nuovi allievi, da inserire nelle varie specialità: tamburino, chiarina, sbandieramento e acrobatica.

Non sono richieste esperienze specifiche, ma è preferibile un età superiore a 13 anni. I corsi sono gratuiti, ma sarà necessario il certificato di idoneità sportiva non agonistica.

I candidati possono presentarsi alle ore 21,30 il lunedì e venerdì presso il Palazzetto dello Sport "Giorgio Cerbai" di San Lorentino, a partire dal prossimo lunedì 29 settembre. Per informazioni contattare i numeri 0575.21857 oppure 338.100.8290.

