Regionali. Il Movimento Prima Montevarchi sostiene Lorenzo Allegrucci

Arezzo, 25 settembre 2025 – In vista delle elezioni regionali del 12 ottobre, il movimento civico Prima Montevarchi ha annunciato ufficialmente il proprio sostegno a Lorenzo Allegrucci. La segreteria del gruppo ha deciso all’unanimità di appoggiare l'attuale assessore comunale e già capogruppo di Prima Montevarchi in consiglio comunale dal 2016 al 2021, candidato nelle liste di Fratelli d’Italia. «Allegrucci – si legge nella nota – ha sempre dimostrato capacità e correttezza nello svolgimento dei suoi incarichi e merita quindi il nostro pieno sostegno». Prima Montevarchi ha espresso inoltre «auguri di un buon risultato» a Gemma Peri, giovane candidata nelle liste della Lega, e a Monia Soldani, in corsa per Forza Italia. Il movimento motiva la scelta di sostenere candidati locali sottolineando l’importanza di avere rappresentanti che «vivono e operano a Montevarchi», ritenuti più attenti ai bisogni della città e del territorio.

Nel comunicato non manca una critica all’attuale amministrazione regionale guidata da Eugenio Giani. "Questa Regione, con Giani presidente, è imbalsamata e fortemente indebitata. Ha peggiorato il sistema sanitario e non ha mantenuto gli impegni presi per dotare di servizi di primo livello il nostro ospedale de La Gruccia. Bisogna lavorare per L'alternativa e cambiare questa Amministrazione dando spazio ai giovani ricchi di idee e di volontà per far tornare la Toscana ad essere grande", ha concluso Prima Montevarchi.