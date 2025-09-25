La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
Regionali. Il Movimento Prima Montevarchi sostiene Lorenzo Allegrucci
25 set 2025
MARCO CORSI
Cronaca
Regionali. Il Movimento Prima Montevarchi sostiene Lorenzo Allegrucci

Il gruppo di maggioranza a fianco del candidato di Fratelli d’Italia.

Lorenzo Allegrucci

Lorenzo Allegrucci

Arezzo, 25 settembre 2025 – In vista delle elezioni regionali del 12 ottobre, il movimento civico Prima Montevarchi ha annunciato ufficialmente il proprio sostegno a Lorenzo Allegrucci.  La segreteria del gruppo ha deciso all’unanimità di appoggiare l'attuale assessore comunale e già capogruppo di Prima Montevarchi in consiglio comunale dal 2016 al 2021, candidato nelle liste di Fratelli d’Italia. «Allegrucci – si legge nella nota – ha sempre dimostrato capacità e correttezza nello svolgimento dei suoi incarichi e merita quindi il nostro pieno sostegno». Prima Montevarchi ha espresso inoltre «auguri di un buon risultato» a Gemma Peri, giovane candidata nelle liste della Lega, e a Monia Soldani, in corsa per Forza Italia. Il movimento motiva la scelta di sostenere candidati locali sottolineando l’importanza di avere rappresentanti che «vivono e operano a Montevarchi», ritenuti più attenti ai bisogni della città e del territorio.

Nel comunicato non manca una critica all’attuale amministrazione regionale guidata da Eugenio Giani. "Questa Regione, con Giani presidente, è imbalsamata e fortemente indebitata. Ha peggiorato il sistema sanitario e non ha mantenuto gli impegni presi per dotare di servizi di primo livello il nostro ospedale de La Gruccia. Bisogna lavorare per L'alternativa e cambiare questa  Amministrazione dando spazio ai giovani ricchi di idee e di volontà per far tornare la Toscana ad essere grande", ha concluso Prima Montevarchi.

