Mamma-coraggio. Presenta un libro contro la paura

La storia di una mamma coraggio oggi alle 19 al Caffè di via Veneto ad Arezzo dove sarà presentato il libro di Valentina Mastroianni "E voleremo sopra la paura. Noi e Cesare mano nella mano" in dialogo con Marianna Grazi de La Nazione. Dopo il successo de "La storia di Cesare" l’autrice torna a far commuovere i suoi lettori con un nuovo intimo racconto. Una storia di amore e coraggio tra vecchie paure e nuovi racconti, per sconfiggere le ombre del passato, affrontare il presente e finalmente imparare a volare sopra la paura.

Valentina Mastroianni, oltre che una grande donna, è un’autrice, mamma di tre figli Alessandro,Teresa e Cesare che ha perso la vista a diciotto mesi perché affetto da neurofibromatosi. Valentina, attraverso i social, ha iniziato a raccontare la sua storia. Nonostante il piccolo Cece adesso sia volato via, lei sarà presente oggi, per presentare il suo secondo libro. "La situazione di Cesare è molto grave. È giusto che te lo dica. Fate tutto quello che potete con lui, non rimandate." La storia di Valentina, Federico, Ale, Terry e Cece si è interrotta qui, tra le mura di un ospedale e la paura di non avere più tempo. Loro, però, si erano Fatti una promessa: anche nei momenti più bui, tra le ombre, avrebbero cercato la felicità. Così, tra feste di compleanno e gite in canoa, la loro storia continua, e con l’estate ormai alle porte il loro viaggio diventa molto di più.

Abitare ogni giorno il dolore di Cece e assistere alle conseguenze della malattia sul suo corpo e sulla sua mente per Valentina è sempre più difficile, ma adesso, il suo racconto svela vecchi ricordi con cui è necessario fare i conti. Le cicatrici del passato sono sempre state lì, profonde, cucite addosso a lei come un vestito troppo stretto, e Valentina sa bene che, se tentare di liberarsene è impossibile, trovare il coraggio per affrontarle è fondamentale. Per lei è arrivato il momento di far luce sul dolore, raccontarlo, riconoscerne le crepe e spezzare una volta per tutte il cerchio di quegli abusi che per anni hanno occupato un posto troppo grande nella sua vita. Attraverso il racconto della malattia di Cece, Valentina dà vita a una nuova storia emozionante. L’autrice firmerà le copie del suo nuovo libro (Prenotazioni allo 0575080828).