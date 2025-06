Mercatino Calcit. Oggi a Montevarchi

Oggi, dalle 8:30 alle 19, le strade del centro storico di Montevarchi – in particolare Piazza Varchi e Via Roma – si animeranno con il consueto entusiasmo del mercatino dei ragazzi, giunto quest’anno alla sua 22ª edizione. L’iniziativa, organizzata dal CALCIT Valdarno (Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori Onlus), si svolge con il patrocinio della Confcommercio – Sezione di Montevarchi ed è diventata ormai un appuntamento fisso nel calendario cittadino grazie a cui si riesce a raccogliere, tramite tanti eventi simili dislocati anche in un po’ tutto il Valdarno, sempre più fondi per aiutare concretamente l’associazione.

Il mercatino stesso, infatti, non è solo un momento di festa e socialità, ma soprattutto un gesto concreto di solidarietà. L’intero ricavato dell’evento sarà destinato al Progetto Scudo, promosso dallo stesso Calcit, per finanziare l’assistenza domiciliare ai malati oncologici e sostenere nuove importanti sfide nel campo dell’assistenza sanitaria locale. Come da tradizione, i protagonisti saranno i ragazzi, che allestiranno le loro coloratissime bancarelle con oggetti usati, giochi, libri, piccoli manufatti e idee creative. Un’occasione speciale per educare alla cittadinanza attiva, al riuso e alla solidarietà oltre che fare del bene al prossimo.

Per ulteriori informazioni o semplici curiosità riguardanti l’evento odierno è possibile contattare: Sani Scope Chimica – Tel. 055 980308, Soldano Roberta al 339 294802 oppure Neri Stefano al 347 6415886. Nelle varie locandine presenti in città o negli esercizi commerciali sono disponibili anche QR code per Android e iPhone/iPad per accedere direttamente ai dettagli dell’evento e partecipare in modo smart, cosicché si possa comunque contribuire anche senza essere presenti direttamente sul posto.

Massimo Bagiardi