Maltempo, pioggia e raffiche di vento . Treni regionali a rischio cancellazione

"A causa dell’ondata di maltempo che sta interessando il territorio, la circolazione ferroviaria potrebbe subire variazioni e i treni regionali possono subire cancellazioni, ritardi o interruzioni di percorso prolungate". Così la nota di Trenitalia che arriva a tarda sera, quando sulla città e il resto della provincia imperversa una bufera con forti raffiche di vento e pioggia. "Si consiglia, pertanto, di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità di Trenitalia", conclude la nota diramata a tarda sera; quando l’ondata di maltempo si è manifestata in tutta la sua forza. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per rampi pericolanti o piccoli allagamenti. Situazione monitorata dagli esperti della Protezione Civile già in campo da ieri pomeriggio quando le forti raffiche di vento hanno spazzato la città e il resto della provincia. Casentino e Valtiberina le zone più colpite. In città il forte vento ha raggiunto i 60 chilometri orari ma a Sestino, secondo le rilevazoini di Arezzo Meteo si sono superati i cento chilometri orari. A Chiani, sono state registrate raffiche a 44 chilometri orari. All’origine c’è un sistema ciclonico semi permanente che ha generato la tempesta atlantica che sta inviando sull’Italia due forti perturbazioni. Nonostante le forti folate di vento i vigili del fuoco hanno fatto sapere che la situazione è sotto controllo. Sono stati una decina gli interventi per la caduta di rami finiti sulla strada, piante pericolanti e per coperture di edifici.

Pioggia battente in Casentino e Valtiberina tra le zone più colpite. Ma a tarda sera la pioggia è arrivata anche in città.

Gaia Papi