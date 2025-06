Maggiolata, ultimo sprint di festa. Il programma della grande chiusura

LUCIGNANOUltime due intense giornate per la 86esima Maggiolata Lucignanese che si prepara alla maratona finale. Oggi doppio appuntamento per i carri fioriti per dare bella mostra di sé lungo il percorso del centro storico lucignanese. Il primo momento di festa è in programma alle 16,15. Poi si replica in notturna dalle 21,30. I rioni della cittadina della Valdichiana sono stati chiamati quest’anno ad interpretare il tema "Oriente: miti e tradizioni". I rioni hanno interpretato il tema con grande creatività: Porta Murata ha presentato "Il drago: tra sogno e leggenda", Via dell’Amore "Le tre dottrine", Porta San Giovanni: "Oltre la notte, il mondo di Chang’è. Tra le stelle vive il ricordo, tra i sogni la rinascita" e Porta San Giusto: "Bushido – La via del guerriero". Le spettacolari opere floreali in gara, composte da oltre 100.000 fiori freschi tra garofani, rose, gerbere, margherite e molte altre varietà, hanno già incantato il pubblico lungo il tradizionale percorso ellittico del borgo nelle prime due giornate di festa. Oggi saranno accompagnati da numerosi gruppi folcloristici a partire dai padroni di casa, il Gruppo e corteo storico di Lucignano. Insieme a loro ci saranno il Gruppo folkloristico Colle Verdicchio di Staffolo della provincia di Ancona, la Banda Rosini di Lucignano con Starlight Ferentum majorettes di Grotte Santo Stefano in provincia di Viterbo, i Caracca tamburi itineranti di Roma, il Gruppo Sbandieratori e Tamburini di Torrita di Siena e il Gruppo Folkloristico pugliese "Città dei Trulli" di Alberobello. Domani la festa si replica, con la festa che si aprirà sin dalla mattina e avrà il suo clou nel pomeriggio. E poi ci sarà la battaglia dei fiori: con i carri che si spoglieranno dei propri petali che lanceranno in aria come coriandoli per salutare l’avvio della nuova stagione. C’è grande attesa nel conoscere chi sarà il vincitore dell’ambito Grifo D’Oro. A giudicare i carri ci penserà la giuria presieduta da Piera Levi Montalcini, nipote della scienziata premio Nobel Rita Levi-Montalcini e Presidente dell’Associazione Levi-Montalcini. Nel ricco calendario di eventi collaterali da non dimenticare la mostra "86 volte… Maggiolata" al Teatro Rosini. Si tratta di una bella occasione per rivedere immagini e documenti di una manifestazione ricca di fascino e molto vissuta dalla gente di Lucignano. "Un doveroso omaggio alla memoria quasi secolare di una manifestazione che spiega e tramanda la raffinata bellezza della nostra terra", confermano gli organizzatori.