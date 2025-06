Francesco Calzona riceve il Timone d'oro 2023 ad Arezzo

Sarà Francesco Calzona il protagonista della cerimonia di consegna del Timone d’oro che quest’anno giunge alla 34esima edizione. Il premio è quello che ormai dal 1991 viene assegnato al termine della stagione sportivo al tecnico che si è maggiormente distinto, non solo nel corso dell’ultima tornata calcistica. Quest’anno la scelta del consiglio direttivo dell’Associazione Italiana Allenatori di calcio di Arezzo è ricaduta su Francesco Calzona e per questa edizione ad essere premiato sarà un commissario tecnico e non un allenatore di una squadra di club. Tra l’altro il premio verrà consegnato ad un aretino d’adozione che il prossimo 23 giugno alle 20 riceverà l’abbraccio di numerosi amici nel corso della serata in programma presso l’Hotel Minerva di Arezzo.

Cerimonia che sarà preceduta dalla riunione tecnica presieduta da Calzona, riservata ai soli soci Aiac. Classe 1968, originario di Vibo Valentia, Calzona dopo una breve esperienza da calciatore professionista con l’Arezzo ha legato principalmente la propria carriera ai colori della Castiglionese e al Tegoleto. Proprio con i biancorossi ha la possibilità di giocare ma soprattutto conoscere Maurizio Sarri con il quale ha condiviso l’esperienza di vice allenatore ai tempi dell’Avellino, ma anche in piazze come Verona, Perugia, Empoli e Napoli. Nel 2020 è stato anche allenatore in seconda del Cagliari, vice di Eusebio Di Francesco mentre nel 2021 è tornato a Napoli questa volta nello staff di Luciano Spalletti. Poi nell’estate del 2022 la chiamata della nazionale slovacca di cui è diventato commissario tecnico raggiugnendo la qualificazione agli Europei del 2024 arrivando fino agli ottavi di finale dove la selezione slovacca è stata eliminata dall’Inghilterra.

Calzona succede nell’albo d’oro del premio dell’Aiac aretina a Davide Nicola, premiato lo scorso anno, e ad Antonio Conte. Ma nell’elenco dei tecnici che possono vantare questo riconoscimento figurano anche nomi come quelli di Maurizio Sarri (2014 e 2017), Eusebio Di Francesco (2015), Zdenek Zeman nel 2013 e l’anno prima Arrigo Sacchi. Ma ad Arezzo sono passati allenatori come Arrigo Sacchi, Giovanni Trapattoni, Cesare Prandelli, e poi ancora Marcello Lippi l’anno dopo la vittoria del Mondiale oltre a Roberto Mancini, Carlo Ancelotti, Claudio Ranieri, Sven Göran Eriksson e Fabio Capello tra gli altri.

M.M.