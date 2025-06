Settimana decisiva per il futuro della Sangiovannese: incontri cruciali in corso

Quella che si è aperta oggi sarà la settimana decisiva per il futuro societario della Sangiovannese. Il sindaco Valentina Vadi scioglierà le riserve: nelle prossime ore è previsto un incontro tra il primo cittadino e i tre imprenditori locali che, dopo alcuni colloqui già intercorsi, si sono detti disponibili a dare una mano al Marzocco, mettendo sul piatto altri capitali oltre a quelli già dati in questi anni sotto forma di sponsorizzazione. L’esito degli incontri è atteso con grande interesse dai tifosi e dagli appassionati di calcio. Gli imprenditori in questione hanno già dimostrato il loro attaccamento alla squadra, fornendo supporto economico sotto forma di sponsorizzazioni. Ora, sembrano pronti a fare un passo ulteriore, mettendo a disposizione capitali freschi per garantire la solidità finanziaria del club.

Tuttavia, la strada verso la rinascita della Sangiovannese non è priva di ostacoli. Uno dei nodi da sciogliere riguarda la figura del presidente. Dopo la prematura scomparsa di Marco Merli, uomo di grande passione e dedizione che ha guidato il club con instancabile impegno, è necessario trovare un sostituto all’altezza. Nessuno dei tre imprenditori sembra intenzionato a esporsi in prima persona, e la ricerca di una figura di riferimento che possa gestire gli aspetti organizzativi e gestionali si fa sempre più urgente.

Parallelamente, sullo sfondo si staglia l’ombra degli investitori americani. Questi ultimi hanno manifestato un forte interesse per l’intero settore giovanile della Sangiovannese e sembrano pronti a mettere sul piatto un budget consistente per puntare alla risalita in Serie D. Le loro ambizioni sono elevate e il progetto si preannuncia ambizioso.

La situazione è fluida e le prossime ore saranno decisive. I tifosi, dal canto loro, chiedono chiarezza e un progetto serio, ma soprattutto invocano un cambiamento radicale nella dirigenza. Vogliono voltare pagina e lasciarsi alle spalle le vecchie gestioni. Non si schierano né con gli imprenditori locali né con gli americani, ma chiedono che venga messo al centro il bene della Sangiovannese.

Il futuro del calcio a San Giovanni è in bilico, e la comunità sportiva attende con trepidazione le decisioni del sindaco Vadi. Chi avrà l’onere e l’onore di guidare la Sangiovannese verso nuovi traguardi? La risposta è attesa a breve, e i tifosi sperano che si tratti di una scelta ponderata e lungimirante.

Massimo Bagiardi