Maggio Castiglionese, si parte: oggi l’inaugurazione del Photo Fest

Maggio di risveglio e maggio di festa. Come quello di Castiglion Fiorentino che si prepara all’edizione 2025 del Maggio Castiglionese con oltre 50 appuntamenti tra arte, mostre, fiere, eventi culturali, folklore e iniziative en plein air che ogni anno richiamano sotto la torre del Cassero curiosi e turisti. La kermesse saluta anche quest’anno la primavera a suon di prodotti del territorio, tra enologia, gastronomia e florovivaismo. Due le novità in campo. Il primo, il 3 e il 4 maggio via a "I Primi di Maggio" - Pasta Lover Festival in piazzale Garibaldi, un appuntamento non stop dalle ore 11.30 fino alle ore 21.30. Altra novità è poi l’"Aperiexpo" che il primo, il 4, il 9 e l’11 maggio dalle 18 alle 21 renderà possibile visitare nell’area del Cassero una mostra di opere d’arte accompagnata da un aperitivo made in Toscana.

Un evento che darà spazio ad artisti locali e non, offrendo loro una vetrina per farsi conoscere ed esporre le loro creazioni. Una serie di appuntamenti enogastronomici e culturali che si intrecciano, come quello del Photo Fest che aprirà i battenti della chiesa di Sant’Agostino già dal 26 aprile, e quello del Valdichiana Wine Festival, un viaggio nel mondo del vino con anteprima il primo maggio ed eventi in programma per sabato 3 e domenica 4, sempre nella bella cornice del chiostro di San Francesco. 55 le cantine coinvolte e più di 230 le etichette esposte, con 6 masterclass in programma. "Per i castiglionesi il mese di maggio ha il gusto del risveglio, della primavera, dell’inizio della bella stagione – spiega il vicesindaco, Devis Milighetti, che aggiunge – abbiamo pensato di caratterizzare questa edizione con le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio che non solo diventano il brand dell’evento ma rappresentano la nostra storia e le nostre tradizioni.

Il cibo è un linguaggio potente che crea un ponte anche con i tanti turisti che ogni anno scelgono la nostra città".