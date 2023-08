L’Uomo senza paura in scena al Terre in Festival Lo spettacolo sul pugile Sandro Mazzinghi

Appuntamento stasera a Sansepolcro al Teatro Alla Misericordia dove alle 21 per il Terre in Festival la compagnia torinese Enchiridion presenta L’Uomo senza paura liberamente tratto da "Anche i pugili piangono" di Dario Torromeo, diretto e interpretato da Mauro Parrinello. Lo spettacolo racconta la vita straordinaria del pugile Sandro Mazzinghi, nato a Pontedera, due volte campione del mondo dei pesi medi. Una storia corale, popolata da tutti i personaggi che hanno attraversato la vita del campione. Un racconto che non e` solo una storia da ring, ma attraversa il nostro Paese con le sue contraddizioni e le sue grandi vittorie.