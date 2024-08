Luna Rossa, Bertelli scopre l’America’s Cup: “Siamo pronti per vincere”

Arezzo, 22 agosto 2024 - Imprenditore da sempre, ma anche immobiliarista e mecenate. Gli ultimi anni di Fabrizio Bertelli passeranno alla storia come quelli in cui l’imprenditore ha stretto un legame ancora più forte con Arezzo, investendo su locali, palazzi storici e piazze. Azioni importanti non solo sul fronte del business, certo, ma rilevanti per il salvataggio di luoghi simbolo della città legati alla sua infanzia. Ma dopo i numerosi investimenti, per mister Prada è tempo di un nuovo giro di boa, e come se non a bordo della sua Luna Rossa. Nel mare di Barcellona, da oggi, riprende infatti il sogno America’s Cup. “È un gioco che richiede un accanimento continuo per raggiungere l’obiettivo, che è quello di vincere la Coppa” ha detto Bertelli.

Un sogno cominciato proprio da mr Prada nel 1999, sulla scia di quanto fatto da Azzurra negli anni ‘80 e dal Moro di Venezia all’inizio del decennio successivo. Una barca, quella italiana, che in due occasioni si è imposta nella competizione riservata agli sfidanti, ovvero nella Louis Vuitton Cup del 2000 e nella Prada Cup del 2021, e che mai come ora sembra vicina a poter entrare nella storia e nell’albo d’oro della prestigiosa manifestazione velica, la più antica gara sportiva a livello internazionale ancora in scena nel 21esimo secolo. La sfida riparte ora dal mare catalano. Da oggi al via le regate preliminari fino a domenica. Poi si entrerà nel vivo con i round robin dal 29 agosto. I quattro migliori team accederanno alle semifinali della competizione per gli sfidanti, al via il 14 settembre. Quindi ci sarà la finale in programma dal 26 settembre. Infine, la mitica sfida della America’s Cup, in scena dal 12 ottobre.

La sua ‘regata’ in città è iniziata con l’acquisto dello storico locale la Buca in piazza Francesco. Poi fu la volta del Caffè dei Costanti. A giugno di Palazzo Carbonati, il palazzo di via degli Albergotti di proprietà del Comune, con l’obiettivo di farne un hotel di lusso. Sua l’operazione Amarcord con l’acquisto dell’edicola di piazza San Jacopo e del ristorante la Capannaccia. E infine il fondo commerciale dell’House of Poke in piazza San Francesco, oltre a quello della ex Farmacia del Cervo. Non solo immobiliarista, anche mecenate. Bertelli infatti ha donato un milione di euro per il restauro della facciata della Pieve dove Bertelli ha ricevuto il battesimo.