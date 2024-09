Luce e tutele graduali 25mila utenze con Hera

di Gaia Papi

AREZZO

La fine della maggior tutela per le bollette della luce, e lo scattare del servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili, ad Arezzo porta il nome di Hera Comm, controllata del Gruppo Hera. La multiutility si è infatti aggiudicata la gara indetta dall’Acquirente Unico per la fornitura dei cittadini che venivano serviti dalla Maggior Tutela in ben 37 province italiane fra cui Arezzo. A spiegarci cosa è cambiato dal 1° luglio è Giorgio Fringuelli, responsabile vendite nord ovest.

Dottore cosa si intende per servizio a tutela graduali?

"Si tratta del meccanismo temporaneo messo a punto per agevolare la completa liberalizzazione del mercato elettrico e che andrà a scadenza nel 2027. Il passaggio al nuovo regime ha riguardato, come noto, tutti i clienti non vulnerabili che, al 30 giugno scorso erano ancora soggetti alla maggior tutela e non avevano scelto nel frattempo un operatore nel mercato libero".

Chi sono i clienti domestici non vulnerabili?

"Chi ha compiuto 75 anni, i beneficiari di bonus sociali, chi versa in condizioni di salute particolari o i disabili. Per tutti gli altri dal 1 luglio o ci si è affidi a un consulente e si è scelto un nuovo gestore, o in default c’è stato il passaggio ad Hera".

Ad Arezzo un bacino importante…

"Circa 25mila famiglie della provincia sono diventate automaticamente, e senza alcun onere e senza firmare alcun contratto, clienti della multiutility nel nuovo servizio a Tutele Graduali". La multiutility si è aggiudicata infatti la gara indetta dall’Acquirente Unico. Le condizioni del servizio a Tutele Graduali, uguali in tutta Italia, sono quelle definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente Arera.

"Le componenti principali del prezzo dell’energia sono due: una prima parte variabile, a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia, e derivera dalla media dei prezzi del mercato all’ingrosso. A questa si somma una componente fissa, volta a coprire i costi di commercializzazione che, in virtù dei ribassi di gara, comporta per il cliente un risparmio rispetto all’attuale Maggior Tutela". Cliente al centro…

"Hera anche ad Arezzo vuole mantenere lo stesso modello di servizio che l’ha portata fra i primi gestori energetici nazionali: focus sul servizio al cliente. Oltre a call center e sito internet, crediamo nell’importanza del contatto diretto. Per questo, il 1° luglio, è stato aperto uno sportello in via Petrarca 3 a cui i clienti si possono rivolgere per la gestione di problematiche o per chiedere informazioni".