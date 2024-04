Loro, il centrodestra si divide. Galletti in campo: sfida Rossi

di Francesco Tozzi

Sarà Franco Galletti il candidato a sindaco per la lista "Insieme per il Comune" in occasione delle elezioni amministrative del prossimo giugno. 60 anni da compiere, residente nella frazione di San Giustino Valdarno, Galletti è sposato e ha due figli. È colonnello dell’Esercito italiano in aspettativa, prossimo alla pensione, che vanta un curriculum con numerosi incarichi in Italia e all’estero. Ha partecipato a missioni delle Nazioni Unite in Libano, India e Pakistan, con la Nato è stato invece operativo in Bosnia e Kosovo. Galletti è inoltre Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

"In 39 anni nel settore militare – ha spiegato l’ufficiale – ho avuto modo di ricoprire ruoli di comando e controllo, ma anche di gestione di risorse umane e logistica, oltre a mansioni di pianificazione finanziaria, programmazione, sicurezza e comunicazione. Spero di poter mettere a disposizione della comunità lorese le competenze acquisite sul campo". Appassionato alla cosa pubblica fin da giovane, negli ultimi sei anni è tornato a seguire la vita politica e amministrativa del paese, visto che il lavoro lo ha avvicinato nuovamente a casa. "Ho assistito a prevaricazioni della maggioranza – ha aggiunto – nonostante l’opposizione suggerisse interessanti spunti di riflessione. Ho deciso quindi di dare una mano ad un centrodestra moderato che quotidianamente si impegna per il proprio territorio. Io sarò il frontman di una squadra fatta di persone valide e competenti".

Per il candidato di Insieme per il Comune ci sono tanti aspetti da migliorare: "Innanzitutto è necessario dedicarsi a fare il primo cittadino a tempo pieno, non a mezzo servizio. Sicuramente c’è da fare molto di più, viste le potenzialità di Loro, sul fronte turismo e sul contrasto allo spopolamento dei borghi, incentivando le persone a tornare in montagna grazie a misure strutturali come premialità quali bonus o alleggerimenti fiscali". La lista che da quindici anni siede all’opposizione in Consiglio comunale sarà sostenuta anche da Forza Italia e Noi Moderati. Si materializza dunque la spaccatura interna al centrodestra locale, visto che Fratelli d’Italia ha già fatto sapere che sosterrà il civico Andrea Rossi. A chi si chiede se questa operazione potrà avvantaggiare il sindaco uscente Moreno Botti, Galletti risponde che la sua candidatura servirà agli elettori per fare una scelta ancor più consapevole. "Non siamo noi che abbiamo diviso il campo, la mia scelta è stata quella di dare continuità ad un gruppo che da anni si batte all’interno delle istituzioni".

La presentazione della lista e del programma si terrà il 9 maggio alle 21 all’auditorium comunale di Loro e il 16 maggio a San Giustino.