L’Onu tutela il diritto dei bambini ad essere felici

Ogni anno il 20 novembre si celebra la Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, e tutti sappiano quanto sia importante tutelare i diritti dei bambini in ogni parte del mondo. I bambini, nonostante ancora ci siano persone cattive, sono il futuro dell’umanità.

Se si uccidono i bambini il mondo finisce e tutto è molto più triste. Fortunatamente ci sono state persone che l’hanno capito quanto siano importanti i bambini e cosi nel 1924 la Società delle Nazioni adotta la prima Carta dei diritti del Bambino. Poi il 20 novembre 1959 viene approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite cioè l’ONU la nuova Dichiarazione dei diritti del fanciullo, e poi nel 1989 la Convenzione sui diritti dell’infanzia.

La Convenzione che ha approvata l’ONU è il primo documento che riconoscere i bambini come individui, con diritti e opinioni, a livello internazionale. La Convenzione è composta da 54 articoli e tra tutti i diritti dei bambini che troviamo scritti nella Convenzione ONU 10 sono molto importanti e sono: diritto a giocare, diritto al cibo, diritto di avere una casa, diritto alla salute e al benessere psicofisico, diritto all’educazione, diritto alla vita e a crescere in una famiglia, diritto di avere una nazionalità, diritto all’uguaglianza, diritto di esprimere la propria opinione, diritto di non lavorare. Tutti noi bambini abbiamo il diritto ad essere liberi per poter vivere in un mondo felice e in pace.