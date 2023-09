Lodo e Lo Stato Sociale in concerto Warehouse Decibel Fest da Aisa

di Angela Baldi

Con Lo Stato Sociale e il djset di Max Casacci dei Subsonica, torna la musica a ingresso gratuito nei prati verdi di Aisa a San Zeno. E torna "Warehouse decibel fest 2023" il progetto promosso da Associazione Music!. Un festival nato nel 2014 dall’idea di abbinare una proposta culturale e musicale destinata ai giovani alla divulgazione e informazione dei cittadini su tematiche ambientali come raccolta differenziata, ciclo dei rifiuti e riduzione degli sprechi. Quest’anno l’evento è stato sviluppato in collaborazione col progetto Zero Spreco di Aisa. Domani nell’Area Verde del Termovalorizzatore di Aisa Impianti a San Zeno: appuntamento con la decima edizione del Festival e con una giornata di concerti ad ingresso gratuito con esibizioni di band locali emergenti e già affermate.

La chiusura della serata è affidata a Vipra, Drast, Lo Stato Sociale e il djset di Max Casacci dei Subsonica. Si parte alle 18,30 con Mwrk, artista rap toscano, a seguire alle 19,20 Vipra che arriva ad Arezzo sulla scia del successo del disco da solista “Musica dal morto”, dieci canzoni dedicate ad un artista scomparso da Mango a Mia Martini passando per Mark Sandman dei Morphine. Alle 20,40 sale sul palco Drast, all’anagrafe Marco De Cesaris, napoletano classe 2001, è al suo primo disco solista, “Indaco”, uscito lo scorso marzo. Super ospiti alle 22,10 Lo Stato Sociale, la band di Lodo Guenzi di Amarsi male, Una vita in vacanza e Abbiamo vinto la guerra.

La band formata nel 2009 da Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti, all’epoca tutti e tre dj di Radio Città Fujiko a Bologna, è imperdibile. A poche settimane dalla morte dello storico manager e discografico Matteo Costa Romagnoli, il tour del nuovo disco ““Stupido Sexy Futuro” fa tappa ad Arezzo dopo il pienone allo storico Carroponte di Milano ma si chiuderà con ogni probabilità a fine settembre con le date di Berlino e Madrid, per una annunciata “pausa di riflessione”. Voce, chitarra, pianoforte, sintetizzatore Lodo Guenzi, oltre che membro della band, è stato giudice di XFactor ed è attore al cinema. A chiudere la serata da mezzanotte l’aftershow con djset di Max Casacci, fondatore dei Subsonica, si esibisce in un live set after show con i brani dei suoi ultimi dischi, “Earthphonia” e “Urban Groovescapes”.