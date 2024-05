"Lo sport per i diritti". Chimera Arcobaleno in campo al Mecenate

Torna "Play pride, lo sport per i diritti", l’evento promosso da Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo e Uisp Arezzo per abbattere pregiudizi e discriminazioni basati su identità e orientamenti sessuali, attraverso la pratica sportiva. Appuntamento nella giornata di domani all’interno della palestra Mecenate. In campo 12 formazioni amatoriali pronte a confrontarsi in un torneo di pallavolo misto in cui genere, identità di genere, orientamento affettivo o età non saranno in nessun modo una discriminante.