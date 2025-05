Lo spettacolo di Briguglia su Buzzati rinviato al 9 luglio

È stato rimandato al prossimo 9 luglio (ma i biglietti già acquistati resteranno comunque validi) lo spettacolo che doveva svolgersi questa sera alle ore 21 al teatro Pietro Aretino di via Bicchieraia ad Arezzo dal titolo "Un amore" con Paolo Briguglia.

Lo spettacolo è tratto dal romanzo di Dino Buzzati per la regia di Alessandra Pizzi, una produzione Ergo Sum.

"Un amore", nel

riadattamento del testo reso in forma di monologo, ha l’intento di celebrare l’omonimo romanzo, ingiustamente considerato opera minore, di Dino Buzzati.

A portare sul palcoscenico l’unico scritto "erotico" dello scrittore, è l’attore Paolo Briguglia, noto per le sue numerose interpretazioni di successo sul piccolo e grande schermo, oltre che a teatro.

Diretto da Alessandra Pizzi, Briguglia darà corpo e voce al protagonista della storia, Antonio Dorigo, un uomo egoista, superficiale, disinteressato ad affetti sinceri e fruitore di prestazioni sessuali occasionali con ragazze molto giovani, anche minorenni. Quando Laide, una giovane ballerina di fila della Scala farà ingresso nella sua vita, Dorigo farà esperienza di un amore vero, di esemplare limpidezza, ma desinato a smarrirsi nella menzogna.

Paolo Briguglia è un attore italiano nato a Palermo, classe 1974. Nei suoi 26 anni di carriera ha recitato in La Stranezza, Baarìa e Basilicata Coast To Coast. Paolo Briguglia ha oggi 51 anni, è sposato con la scenografa Alessandra Traina; la coppia ha tre figlie.

I biglietti sono disponibili online sul circuito https://www.ciaotickets.com/ it/ biglietti/un-amore-arezzo e presso la Tabaccheria Corsi, di Via Trasimeno 31 ad Arezzo. Per informazioni e prenotazioni 327 9097113.