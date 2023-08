Lo spettacolo dei falchi Il volo sopra i due castelli

di Fiamma Domestici

Prendete due dei castelli più belli ed iconici del Casentino – il castello di Romena e il castello di Poppi – uniteci il fascino seduttivo di un giovane addestratore di rapaci e lo spettacolo è assicurato. E’ quello che attende quanti vorranno partecipare all’evento organizzato dal gruppo Falconarius (con sede a Poppi) che si terrà sabato 26 agosto a Romena e domenica 27 a Poppi, dove Gherardo Brami affiancato dal suo team di "Birdkeeper" professionisti si esibirà in una dimostrazione di volo libero di uccelli selvatici (inizio ore 17, info e prenotazioni al numero 350 01963285 [email protected]).

Uno spettacolo dai mille risvolti dal momento che il falco in tutte le culture è visto come il prolungamento dell’uomo: i suoi occhi vanno oltre, dove l’uomo non può arrivare. Una passione, quella della gestione in libertà di rapaci con finalità conservazionistiche, che Brami ha iniziato in tenera età e che lo ha portato a farne uno stile di vita e la sua occupazione lavorativa. "Ma non chiamatemi falconiere – puntualizza – perché questo nome è legato all’ars venatoria, professione che noi non pratichiamo, preferendo lo studio etologico e comportamentale a fini didattici di questi straordinari animali".

Si tratterà di un’esperienza immersiva nello sfuggente ed elusivo mondo dei rapaci durante la quale il pubblico potrà intraprendere un primo corretto approccio con questi volatili, capaci di regalare emozioni uniche durante le loro picchiate in volo libero attorno alle torri e antiche mura dei castelli dei conti Guidi.

"A seconda della stagionalità possiamo contare su circa 20 o 30 rapaci fra falchi, aquile, poiane, avvoltoi con i quali cerchiamo di instaurare un rapporto empatico che ci occupa a tempo pieno", prosegue Brami.

"Il fulcro delle nostre attività è in Toscana ma ci spostiamo anche in altre regioni come il Piemonte e all’estero. Di recente collaboriamo con il progetto ‘Life Lanner’, che prevede la reintroduzione del Lanario, una specie di falco in via di estinzione, capace di raggiungere in picchiata anche 300 km orari, sfruttando al massimo, con grande abilità, le correnti ascensionali".

I volatili di Falconarius sono gestiti in ‘hacking’: vivono liberi, monitorati con gps e telemetria e la sera rientrano in voliera (che identificano come luogo sicuro) per trascorrere la notte, accettando solo la vicinanza di Gherardo Brami e del suo team. Si comportano quindi come animali selvatici, integri nelle loro abitudini e non snaturati da una errata interazione con l’uomo.

A fare da sfondo scenografico ai due eventi, le magiche atmosfere del castello di Romena (che ospitò Dante nel 1302 e dove nel 1902 D’Annunzio scrisse l’Alcione) e il castello di Poppi dove fino al 28 gennaio 2024 sarà possibile visitare la mostra "Michelangelo rapito" in collaborazione con gli Uffizi.