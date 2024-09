Lo show Panariello-Masini. Tutto esaurito in piazza

di Laura Lucente

È con il tutto esaurito dello show "Masini Vs Panariello-Il ritorno" che si è conclusa la prima intensa settimana ntiquaria. Oltre 1300 gli spettatori che sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto per assistere all’evento ospitato sul palcoscenico di Piazza Signorelli principale teatro all’aperto degli eventi culturali e musicali della kermesse antiquaria. Due ore di spettacolo applauditissimi in cui il cantante e il comico toscano si sono incontrati e "scontrati" con simpatia in una sfida fra battute e canzoni. Panariello non ha mancato di proporre gag e trascinanti sketch comici con i suoi personaggi più celebri e amati e Masini ha intonato le sue canzoni più celebri colonna sonora di ragazzi e ragazze degli anni ’90. Tra i momenti magici anche un commovente omaggio a Francesco Nuti, con la bellissima interpretazione di Masini di "Sarà per te". I due artisti, poco prima di salire sul palcoscenico, hanno anche approfittato per fare i turisti concedendosi una passeggiata anche tra gli stand antiquari. La sera precedente, sempre piazza Signorelli, ha, invece, ospitato il premio ntiquaria 2024, nato 23 anni fa per onorare uomini e donne, ma anche istituzioni, che con la loro storia umana e professionale rappresentano un modello ed un esempio alto del genio umano e dell’impegno verso la cultura e la sua diffusione ed abbiano un legame speciale con la città . La scelta di Gramegna nasce dal profondo e ultradecennale legame che il politico lussemburghese ha con la città, dove possiede anche una casa e dove ha intessuto legami di amicizia e collaborazione significativi. Insieme a lui, nella stessa serata, è stata premiata, per la sezione del premio legata all’arte, l’attrice Carla Romanelli Crowther, anch’essa legata a stretto filo, da un rapporto di lunga data, con la città. La mostra antiquaria rimarrà in città fino a domenica prossima. Tra gli altri appuntamenti collaterali da segnalare lo spettacolo di mercoledì alle ore 21 nel chiostro "San Francesco un Santo Pop con la compagnia Masque Produzione.