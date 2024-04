ll Mes, cosa è, a cosa serve, come funziona. Industriali, incontro con Giovanni Callegari

Il Mes, cosa è, a cosa serve, come funziona il Meccanismo Europeo di Stabilità, questo il titolo dell’incontro con il Dott. Giovanni Callegari (Head of Economic Risk Analysis at the European Stability Mechanism), che si terrà venerdì 5 aprile alle ore 17.30 presso la sede di Arezzo di Confindustria Toscana Sud in via Roma 2 ad Arezzo. Il Mes, ribattezzato nel linguaggio giornalistico "Fondo salva-Stati", è il meccanismo permanente di stabilizzazione finanziaria creato a seguito delle tensioni sui mercati finanziari e la crisi dei debiti sovrani, per fornire assistenza ai paesi della zona Euro che si trovano a dover affrontare difficoltà finanziarie. Nel 2021, in virtù di un’intesa sottoscritta da 19 paesi, ne è stata proposta una riforma, prendendo in considerazione la possibilità per il Mes di fornire una rete di sicurezza finanziaria anche per le banche e modificando in parte le condizioni di accesso alla assistenza finanziaria. L’Italia non ha ratificato l’intesa e gli altri paesi che invece lo hanno fatto stanno premendo perché questo avvenga. Nell’incontro del 5 aprile gli Industriali affronteranno questi interessanti temi con il Dott. Callegari, nato ad Arezzo e forte di una brillante carriera internazionale che lo ha visto lavorare al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Centrale Europea per approdare poi al Mes a capo di una divisione strategica.