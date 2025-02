L’insurrezione del paese nel 1944. Il partigiano di 101 anni diventa attore

A 101 anni diventa attore che reinterpreta situazioni e circostanze vissute 80 anni prima da lui stesso nella realtà, quando era un 20enne. Il "nostro" è Gherardo Dindelli, l’unico partigiano rimasto ancora in vita a Sansepolcro, che oramai è diventato un capitolo di storia cittadina. La sua presenza si inserisce all’interno di "Unlock80", una produzione di Fondazione Progetto Valtiberina e Teatro di Anghiari con realizzazione di Ttv.it, nel cui sito è visibile già ora la prima puntata con Dindelli, focalizzata sull’insurrezione della città.

Si tratta di un progetto audiovisivo e di ricerca intorno alle storie, spesso sconosciute, di ragazzi che hanno combattuto per la liberazione dell’Italia, compresi quelli che venivano da fuori e che sono caduti per la causa di un Paese che nemmeno conoscevano. Dalle ricerche del professor Alvaro Tacchini e di prestigiose istituzioni come l’Istituto di Storia Politica e Sociale "Venanzio Gabriotti" di Città di Castello, il Museo e Biblioteca della Resistenza di Sansepolcro e l’Anpi Sansepolcro, l’anghiarese Andrea Merendelli (autore e storyteller) racconta alle nuove generazioni come i giovani di allora abbiano affrontato il conflitto, imbracciando le armi o opponendosi disarmati alle oppressioni delle dittature.

Per questo, un lucchetto e una chiave di ferro d’epoca, vengono aperti e "sbloccati" (da qui il titolo Unlock, azione di sblocco dei dispositivi e dei ricordi digitali) nei luoghi simbolici dell’Appennino umbro-toscano, proprio sotto la Linea Gotica. Lo scopo del progetto è anche quello di coinvolgere associazioni giovanili, gruppi di studenti e associazioni di reduci e portarli nei luoghi della narrazione. Il più anziano di questi reduci – appunto Gherardo Dindelli - ha 101 anni, la più giovane degli studenti ne ha 15: un simbolico passaggio di consegne e di memorie a tutela della libertà.

Il primo episodio – come anticipato - racconta l’insurrezione di Sansepolcro del 19 marzo 1944. Un avvenimento unico in Italia: un’intera città che si ribella a una ridicola ordinanza della Guardia Nazionale Repubblicana che aveva imposto un arbitrario coprifuoco il giorno di San Giuseppe. La popolazione, esasperata da anni di violenze e soprusi, si ribella in massa. Gherardo Dindelli accompagna il pubblico del web in questa giornata drammatica e piena di speranza. "Una soddisfazione particolare alla mia età – ha commentato l’arzillo Gherardo – e ringrazio Andrea Merendelli e coloro che, assieme a lui, hanno voluto tenere viva la memoria collettiva". Dindelli ricorda, tra l’altro, che il 17 febbraio del 1945 Gino Giorni, un ragazzo appena ventenne di Sansepolcro, moriva in un ospedalea causa dei patimenti subiti nel Lager. Ottanta anni dopo, questa prima puntata è dedicata a lui.