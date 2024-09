Lingua dei segni, Tanti: “In arrivo la seconda edizione. Al centro i diritti e le autonomie delle persone sorde”

Arezzo, 24 settembre 2024 – Secondo ciclo del corso di sensibilizzazione alla lingua dei segni, progetto destinato ad operatori del settore della sanità e di quello educativo promosso da ENS (Ente Nazionale Sordi) con la partecipazione del Comune di Arezzo e la collaborazione della Diocesi, della Fondazione Arezzo Comunità e della Fondazione Arezzo Intour.

Il corso di 30 ore totali (2 ore settimanali ogni giovedì dalle 15:30 alle 17:30) e che si svolgerà presso l'Auditorium “Aldo Ducci”, sarà tenuto da interpreti professionisti e sarà finalizzato a dare una risposta di primo intervento, ovvero quella che potrebbe mancare in caso di emergenza alle persone con questo tipo di disabilità.

Primo appuntamento, giovedì 26 settembre. “L'obiettivo di una comunità coesa e concretamente inclusiva, rimane centrale per questa Amministrazione e si moltiplicano le iniziative in collaborazione con le associazioni del territorio per dare risposte sempre più efficaci alle tante e diverse esigenze delle persone più fragili - ha commentato il vice sindaco e presidente della Fondazione Arezzo Comunità Lucia Tanti. -

La prima edizione fu dedicata al personale impegnato in ambito socio-sanitario, questa seconda edizione invece si rivolge in particolare a chi svolge funzioni di accoglienza anche turistica, di cura e aggregazione e di erogazione di servizi al cittadino.

E' una progettualità importante che mostra come il Comune di Arezzo, in collaborazione con le Fondazioni e altre istituzioni come la Diocesi, stia mettendo in campo azioni forti per rendere questa città un luogo di diritti e di autonomia per ogni cittadino”.

“Rendere sempre più accogliente ed inclusiva la nostra città significa renderla sempre più attrattiva anche turisticamente. Per questo la scelta è l’impegno nella formazione di operatori qualificati e in grado di dare risposte specifiche è una priorità pienamente condivisa dalla Fondazione”, ha dichiarato l'assessore al turismo e presidente della Fondazione Arezzo Intour Simone Chierici.